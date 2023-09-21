Президент «Торпедо» оценил старт клуба в Первой лиге

Президент столичного «Торпедо» Ярослав Савин высказался о старте команды в новом сезоне Первой лиги.

«Мы ожидали, что потеряем меньше очков, чем потеряли. Понимали, что будет тяжело, и никто не даст нам в Первой лиге катком проходиться по всем, надо будет «выгрызать» каждое очко и каждую победу», — заявил руководитель «автозаводцев» в интервью «Матч ТВ». По мнению Савина, москвичи прогрессируют в физических показателях и комбинационном футболе.

Напомним, что «Торпедо» находится на четвёртом месте в турнирной таблице второго по силе дивизиона с 17 очками после 10 туров.