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Мелбет-Первая лига

Президент «Торпедо» оценил старт клуба в Первой лиге

21 Сентября 2023 • 14:53 Комментировать
Торпедо Москва
1:0
Енисей
окончен

Президент столичного «Торпедо» Ярослав Савин высказался о старте команды в новом сезоне Первой лиги.

«Мы ожидали, что потеряем меньше очков, чем потеряли. Понимали, что будет тяжело, и никто не даст нам в Первой лиге катком проходиться по всем, надо будет «выгрызать» каждое очко и каждую победу», — заявил руководитель «автозаводцев» в интервью «Матч ТВ». По мнению Савина, москвичи прогрессируют в физических показателях и комбинационном футболе.

Напомним, что «Торпедо» находится на четвёртом месте в турнирной таблице второго по силе дивизиона с 17 очками после 10 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Ярослав Савин
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