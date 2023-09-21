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Президент «Торпедо»: «У нас полное доверие Клотету»

21 Сентября 2023 • 13:39 Комментировать
КАМАЗ
...
Торпедо Москва
22.09 19:30

Президент столичного «Торпедо» Ярослав Савин заявил о полном доверии к текущему тренеру клуба Жозепу Клотету.

«Мы видим ежедневную работу и то, как она выстраивается. У нас полное доверие. Для нас же важно выстраивание партнерских отношений. Это относится и к тренеру, и к врачу, и к футболисту. Мы вместе работаем над тем, чтобы у клуба был тот результат, который мы ожидаем», — рассказал руководитель «автозаводцев» в интервью «Матч ТВ».

По его словам, продуктивная работа с Клотетом выражается в создании необходимых тренировочных условий, а также в приглашении нужных для выполнения задач футболистов.

Напомним, что после десяти туров «Торпедо» находится на четвёртом месте в турнирной таблице Первой лиги с 17 очками. Жозеп Клотет руководит московским клубом с марта текущего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Ярослав Савин Жозеп Клотет
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