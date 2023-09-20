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Глушаков рассказал о своих задачах в костромском «Спартаке»

20 Сентября 2023 • 22:28 Комментировать

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал о своих задачах в костромском «Спартаке». Сегодня, 20 сентября, 36-летний футболист подписал контракт с новым клубом.

Экс-игрок московского «Спартака» отметил, что у нет цели в своих результативных действиях, а самое главное для него помочь команде результатом.

«Сейчас во Второй Лиге новая система, пока в ней не разбирался. У команды есть определённые задачи. Хотелось бы помочь», - приводит слова Глушакова «Чемпионат».

Напомним, что Глушаков подписал контракт с костромским клубом на правах свободного агента. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Кострома Денис Глушаков
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