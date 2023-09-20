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Мелбет-Первая лига

Назван самый дорогой игрок Мелбет-Первой лиги

20 Сентября 2023 • 18:07 Комментировать
КАМАЗ
...
Торпедо Москва
22.09 19:30

Названа стоимость самого дорогостоящего футболиста российской Мелбет-Первой лиги в текущем сезоне. Им стал форвард столичного «Торпедо» Дмитрий Полоз, который перебрался в состав «чёрно-белых» минувшим летом из «Ростова».

По данным Transfermarkt, стоимость 32-летнего игрока атаки оценивается в 1,5 млн евро. Второе место также у игрока «Торпедо» - это 24-летний защитник Сергей Бородин, его стоимость – 1 млн евро. Столько же стоит и ветеран РПЛ, а ныне игрок лидирующей в турнире «Алании» Ибрагим Цаллагов.

Напомним, что возглавляет турнирную таблицу второго по силе дивизиона России «Алания» с 20 очками. Второе место у набравшего отличный ход махачкалинского «Динамо» - 18 очков. «Акрон», «Торпедо» и «Сокол» с 17 очками у каждого клуба делят третье место.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Алания Ибрагим Цаллагов Дмитрий Полоз Сергей Бородин
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