Талалаев остался доволен игрой «Химок» в обороне в матче против «Арсенала»

«Химки» провели календарный матч в Мелбет-Первой лиге против «Арсенала». Вояж в Тулу оказался успешным для недавнего участника Премьер-лиги. Хетаг Хосонов открыл счет ударом с 11-метровой отметки, а в концовке точку в красивой атаке поставил Олег Исаенко - 2:0.

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев заявил после игры, что счет мог быть более убедительным. «Мне понравилось, как команда играла в обороне, а в атаке надо прибавлять», - приводят слова Андрея Талалаева «Вести Подмосковья».

В следующем туре подмосковная команда отправится в Хабаровск, где сыграет против местного СКА.