«Химки» назвали имя нового исполнительного директора

Подмосковные «Химки» объявили о назначении Александра Чирина на должность исполнительного директора клуба. Ранее специалист занимал аналогичный пост в любительском клубе «Росиче». За это время футболисты «Росича» шесть раз становились чемпионами столицы, выиграли три Суперкубка Москвы и успешно выступали в третьем дивизионе страны.

- Меня пригласили в команду, чтобы повысить эффективность взаимодействия административно-технического и спортивного направлений деятельности клуба, - приводят слова Чирина «Вести Подмосковья».

Напомним, что «Химки» занимают девятое место в Мелбет-Первой лиге.