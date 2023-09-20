«Евро-Футбол.Ру» объявляет о сотрудничестве с «Шинником»

Российское сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объявляет о начале сотрудничества с командой Мелбет-Первой лиги «Шинник».

В рамках партнёрства на сайте «Евро-Футбол.Ру» болельщики ярославского клуба смогут читать эксклюзивные новости, интервью футболистов и тренеров команды, а также первыми узнают о громких и важных событиях в клубе.

Футбольный клуб «Шинник» был создан в 1957 году при Ярославском Шинном Заводе.

В сезоне-2022/23 ярославский клуб занял седьмое место в Первой лиге. «Чёрно-синие» были предельно близки к тому, чтобы принять участие в стыковых матчах за право выступления в РПЛ, но от пятого места ярославцев отделили всего четыре очка.

«Евро-Футбол.Ру» и «Шинник» пришли к совместному решению о сотрудничестве и партнёрстве с целью популяризации футбола в Ярославском регионе. Клуб является флагманом крупной российской области и ставит перед собой самые высокие цели.