​Президент «Торпедо» отреагировал на призывы к отставке

Ярослав Савин, который занимает должность президента «Торпедо», отреагировал на призывы к отставке. Во время матча против «Енисея» фанаты «автозаводцев» скандировали фразу «Савин, уходи».

«Они же не все кричали, пара людей только, но, к сожалению, на общем фоне оказалось слышно, Мы с болельщиками на связи, если кто-то хочет пообщаться, все знают, где встретиться», - цитирует Савина ТАСС.

Савин отметил, что с организованной группой фанатов «Торпедо» у него нет никаких проблем.

На текущий момент «Торпедо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. Ближайший матч команда Жозепа Клотета проведёт в пятницу, 22 сентября, - против «КАМАЗа».