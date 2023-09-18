«Тюмень» в меньшинстве ушла от поражения в матче с «Родиной»

В предпоследнем матче 10-го тура Мелбет-Первой лиги «Тюмень» принимала «Родину». Хозяева поля остались в меньшинстве на 47-й минуте, после чего пропустили два гола подряд после ударов Ивана Тимошенко и Максима Турищева. Результативный удар Руслана Байтукова на 70-й минуте подарил «Тюмени» надежду, а в концовке Евгений Болотов сравнял счет - 2:2.

«Тюмень» с 15 очками делит шестое место, у соперника 14 баллов и девятая строчка.