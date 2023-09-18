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Мелбет-Первая лига

«Тюмень» в меньшинстве ушла от поражения в матче с «Родиной»

18 Сентября 2023 • 17:57 Комментировать
Тюмень
2:2
Родина Москва
окончен

В предпоследнем матче 10-го тура Мелбет-Первой лиги «Тюмень» принимала «Родину». Хозяева поля остались в меньшинстве на 47-й минуте, после чего пропустили два гола подряд после ударов Ивана Тимошенко и Максима Турищева. Результативный удар Руслана Байтукова на 70-й минуте подарил «Тюмени» надежду, а в концовке Евгений Болотов сравнял счет - 2:2.

«Тюмень» с 15 очками делит шестое место, у соперника 14 баллов и девятая строчка.

Протокол игры  
Тюмень2:2Родина Москва
  52'Тимошенко Иван (0:1)
  58'Турищев Максим (0:2)
(1:2) Байтуков Руслан70'  
(2:2) Болотов Евгений84'  
Любаков ЕгорПетров Михаил 68' (Касаткин Никита ( 68') Синяк Антон  27' 68' (Маркелов Иван ( 68') Печенкин НикитаБайтуков Руслан  82'Бем АлександрБалахонцев Никита  51' 68' (Болотов Евгений ( 68') Самойлов ДенисШитов ВиталийПорохов Илья 78' (Кобялко Антон ( 78') Татаринов Евгений  23'  47'
Запасные: Шадрин ПавелМырзаков КириллМилютин ВадимЧуканов АндреаГубочкин АлексейСавин АндрейЭргардт Вячеслав
Городовой АлексейЮдинцев Георгий  59' 65' (Шильцов Константин ( 65') Воропаев Артём  39'Клещенко АлександрКризан МитяВачхольз Весли НатаГордюшенко Астемир 75' (Самко Владислав ( 75') Дмитриев Олег  82'Султонов Мухаммад 75' (Бакаев Солтмурад ( 75') Тимошенко Иван 78' (Калмыков Амур ( 78') Турищев Максим 65' (Безчаснюк Александр ( 65')
Запасные: Камышев ИльяПлиев ЗаурбекКочиев ХетагФищенко РусланСокол АртёмАйдаров СергейНасыров Исламжан
18 сентября.

 

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