«Тюмень» в меньшинстве ушла от поражения в матче с «Родиной»

В предпоследнем матче 10-го тура Мелбет-Первой лиги «Тюмень» принимала «Родину». Хозяева поля остались в меньшинстве на 47-й минуте, после чего пропустили два гола подряд после ударов Ивана Тимошенко и Максима Турищева. Результативный удар Руслана Байтукова на 70-й минуте подарил «Тюмени» надежду, а в концовке Евгений Болотов сравнял счет - 2:2.
«Тюмень» с 15 очками делит шестое место, у соперника 14 баллов и девятая строчка.
Протокол игры
|52'Тимошенко Иван (0:1)
|58'Турищев Максим (0:2)
|(1:2) Байтуков Руслан70'
|(2:2) Болотов Евгений84'
Любаков Егор•Петров Михаил68' (Касаткин Никита (68') •Синяк Антон 27'68' (Маркелов Иван (68') •Печенкин Никита•Байтуков Руслан• 82'Бем Александр•Балахонцев Никита 51'68' (Болотов Евгений (68') •Самойлов Денис•Шитов Виталий•Порохов Илья78' (Кобялко Антон (78') •Татаринов Евгений 23' 47'
Городовой Алексей•Юдинцев Георгий 59'65' (Шильцов Константин (65') •Воропаев Артём• 39'Клещенко Александр•Кризан Митя•Вачхольз Весли Ната•Гордюшенко Астемир75' (Самко Владислав (75') •Дмитриев Олег• 82'Султонов Мухаммад75' (Бакаев Солтмурад (75') •Тимошенко Иван78' (Калмыков Амур (78') •Турищев Максим65' (Безчаснюк Александр (65')
18 сентября.
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