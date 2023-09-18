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Артём Самсонов: «В шоу Дзюбы и Слуцкого есть очень смешные места» эксклюзив

18 Сентября 2023 • 13:40 Комментировать

Бывший игрок московского «Спартака» Артём Самсонов, ныне выступающий за ярославский «Шинник», поделился мнением о шоу Артёма Дзюбы и Леонида Слуцкого на ютубе. Слова хавбека приводит сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

- Следите за шоу Дзюбы со Слуцким?

- Да, смотрел несколько выпусков. Моментами очень смешно.

- Вам нравится такой юмор?

- Да. Многим непонятно, но люди, которые варятся в футболе, всё понимают. Это внутрицеховой юмор.

«Промес сначала казался мальчишкой со стороны»: Экс-игрок «Спартака» Самсонов – о Каррере, жизни с Ананидзе и «Шиннике»

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Леонид Слуцкий Артём Дзюба Артём Самсонов
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