Бывший игрок московского «Спартака» Артём Самсонов, ныне выступающий за ярославский «Шинник», поделился мнением о шоу Артёма Дзюбы и Леонида Слуцкого на ютубе. Слова хавбека приводит сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

- Следите за шоу Дзюбы со Слуцким?

- Да, смотрел несколько выпусков. Моментами очень смешно.

- Вам нравится такой юмор?

- Да. Многим непонятно, но люди, которые варятся в футболе, всё понимают. Это внутрицеховой юмор.

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