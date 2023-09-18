Полузащитник ярославского «Шинника» Артём Самсонов рассказал о работе под руководством Дмитрия Хомухи и Вадима Евсеева. Его слова передает корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- Вы также работали с Вадимом Евсеевым. Чем тренер Хомуха отличается от тренера Евсеева?

- У каждого тренера свой подход, Евсеев тоже классный специалист.

- Евсеев - это про мотивацию, а Хомуха - про тактику?

- Сложно вот так сравнивать двух тренеров. Про Евсееве было больше выходных, это я точно знаю.

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