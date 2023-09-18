Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Самсонов выбрал между Роналду и Месси эксклюзив

18 Сентября 2023 • 10:35 Комментировать

Бывший полузащитник московского «Спартака» Артём Самсонов, ныне выступающий за ярославский «Шинник», в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сделал выбор между португальцем Криштиану Роналду и аргентинцем Лионелем Месси.

- Месси или Роналду?

- Месси. Он лучший!

Напомним, что в настоящий момент Роналду выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср», а Месси является игроком американской команды «Интер Майами».

«Промес сначала казался мальчишкой со стороны»: Экс-игрок «Спартака» Самсонов – о Каррере, жизни с Ананидзе и «Шиннике»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шинник Криштиану Роналду Лионель Месси Артём Самсонов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.09.23 в 16:00
Тюмень Тюмень
Родина Москва Родина Москва
2.85 2.75 2.85
Видео
18.09.23 в 18:30
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Алания Алания
3.25 2.60 2.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Сентября
10:35 · Россия. Мелбет-Первая лига
Самсонов выбрал между Роналду и Месси эксклюзив
10:16 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Торпедо» сообщили о готовности помочь Рейне с получением российского гражданства
17 Сентября
20:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
Президент московского «Торпедо» прокомментировал призывы к отставке
19:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ленинградец» и «Волгарь» не порадовали голами
19:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Шинник» провалил матч с «Арсеналом» и не смог стать вторым
19:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сокол» не смог возглавить Первую лигу, пропустив 5 мячей от «Черноморца»
17:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Акрон» наконец-то победил, оставив ни с чем «Кубань»
17:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» приблизилось к лидеру, обыграв «Енисей»
09:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» одержал победу в матче с «Химками»
16 Сентября
19:09 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Нефтехимик» обыграл на выезде «КАМАЗ»
15 Сентября
15:39 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гаджиев: «Если Бердыев захочет уйти в сборную, я не буду против»
11:22 · Россия. Премьер-лига
Липовой покинул «Крылья Советов» официально
10:23 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» объявил об уходе футболиста официально
14 Сентября
22:28 · Россия. Премьер-лига
Защитник ЦСКА Карпов пополнил ряды «Уфы» официально
18:41 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Сын Черчесова перешёл в «Арсенал» официально
Все новости
Рекомендуем