Бывший полузащитник московского «Спартака» Артём Самсонов, ныне выступающий за ярославский «Шинник», в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сделал выбор между португальцем Криштиану Роналду и аргентинцем Лионелем Месси.

- Месси или Роналду?

- Месси. Он лучший!

Напомним, что в настоящий момент Роналду выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср», а Месси является игроком американской команды «Интер Майами».

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