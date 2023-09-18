В «Торпедо» сообщили о готовности помочь Рейне с получением российского гражданства

Президент «Торпедо» Ярослав Савин сообщил, что московский клуб готов помочь перуанскому нападающему Йорди Рейне получить российское гражданство.

«Это личное дело футболиста. Если Йорди примет такое решение, то мы ему обязательно поможем», — цитирует Савина «Матч ТВ».

Напомним, Рейна выступает за «Торпедо» с февраля нынешнего года. В общей сложности в составе «автозаводцев» нападающий успел провести 20 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

После 10 туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 17 набранных очков.