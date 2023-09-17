Президент московского «Торпедо» прокомментировал призывы к отставке

Президент столичного «Торпедо» Ярослав Савин высказался о призывах к отставке с поста руководителя «автозаводцев».

Призывы активно проявлялись во время домашнего матча Первой лиги против «Енисея» (1:0). Фанаты скандировали свои требования и развернули специальный плакат с обращением к президенту клуба.

«Насколько я знаю, это личное мнение нескольких людей. Мы с болельщиками регулярно встречаемся и общаемся. Если у них возникают какие-то конструктивные вопросы, то мы их решаем в таком же конструктивном русле», — заявил Савин в интервью «Матч ТВ».

После 10 туров второго по силе дивизиона «Торпедо» находится на четвёртом месте с 17 очками.