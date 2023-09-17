«Ленинградец» и «Волгарь» не порадовали голами

В 10-м туре Мелбет-Первой лиги ведущие борьбу за выживание «Ленинградец» и «Волгарь» бились за важные очки. В целом за 90 минут никто так и не смог открыть счет, и нули на табло сопровождали соперников на протяжении всего противостояния.

Хозяева поля отдалились от зоны вылета на одно очко, астраханцы набрали четвертое очко и все равно замыкают таблицу.