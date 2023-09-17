«Ленинградец» и «Волгарь» не порадовали голами

В 10-м туре Мелбет-Первой лиги ведущие борьбу за выживание «Ленинградец» и «Волгарь» бились за важные очки. В целом за 90 минут никто так и не смог открыть счет, и нули на табло сопровождали соперников на протяжении всего противостояния.
Хозяева поля отдалились от зоны вылета на одно очко, астраханцы набрали четвертое очко и все равно замыкают таблицу.
Протокол игры
Карабашев Никита•Микушин Владислав46' (Левин Максим (46') •Хитяев Андрей•Яковлев Андрей•Костин Сергей•Беляев Максим•Горулёв Виталий85' (Шепелев Владислав (85') •Колесниченко Кирилл73' (Ильин Сергей (73') •Казаков Руслан•Маркин Михаил•Бачинский Максим85' (Розманов Никита (85')
Одоевский Даниил•Прошкин Егор•Гилязетдинов Артур•Шляков Евгений87' (Шакуро Павел (87') •Зуев Илья•Хомуха Иван•Клёнкин Данил75' (Лесников Дмитрий (75') • 76'Ткачук Денис87' (Болонин Александр (87') •Анисимов Андрей•Полубояринов Данил75' (Ушатов Кирилл (75') •Косарев Кирилл66' (Жамалетдинов Тимур (66')
17 сентября.
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