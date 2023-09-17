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Мелбет-Первая лига

«Ленинградец» и «Волгарь» не порадовали голами

17 Сентября 2023 • 19:57 Комментировать
Ленинградец
0:0
Волгарь
окончен

В 10-м туре Мелбет-Первой лиги ведущие борьбу за выживание «Ленинградец» и «Волгарь» бились за важные очки. В целом за 90 минут никто так и не смог открыть счет, и нули на табло сопровождали соперников на протяжении всего противостояния.

Хозяева поля отдалились от зоны вылета на одно очко, астраханцы набрали четвертое очко и все равно замыкают таблицу.

Протокол игры  
Ленинградец0:0Волгарь
Карабашев НикитаМикушин Владислав 46' (Левин Максим ( 46') Хитяев АндрейЯковлев АндрейКостин СергейБеляев МаксимГорулёв Виталий 85' (Шепелев Владислав ( 85') Колесниченко Кирилл 73' (Ильин Сергей ( 73') Казаков РусланМаркин МихаилБачинский Максим 85' (Розманов Никита ( 85')
Запасные: Жиронкин ВиталийКудрявцев РоманНиколаев СергейКаптилов ВалерийЗайцев Андрей
Одоевский ДаниилПрошкин ЕгорГилязетдинов АртурШляков Евгений 87' (Шакуро Павел ( 87') Зуев ИльяХомуха ИванКлёнкин Данил 75' (Лесников Дмитрий ( 75'  76') Ткачук Денис 87' (Болонин Александр ( 87') Анисимов АндрейПолубояринов Данил 75' (Ушатов Кирилл ( 75') Косарев Кирилл 66' (Жамалетдинов Тимур ( 66')
Запасные: Пушкарёв ДенисШайхтдинов ДамирМаляров НикитаСмирнов Олег
17 сентября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Волгарь Ленинградец
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