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Мелбет-Первая лига

«Шинник» провалил матч с «Арсеналом» и не смог стать вторым

17 Сентября 2023 • 19:54 Комментировать
Арсенал Тула
2:0
Шинник
окончен

«Шинник» начал сезон с ряда поражений, но в последних матчах Мелбет-Первой лиги стабильно брал очки и мог вырваться на чистое второе место по итогам поединка против тульского «Арсенала». Тем не менее, туляки добились победы, забив два гола подряд на старте игры. После перепасовки в штрафной Александр Коротков направил мяч в девятку. Тут же грубо ошибся голкипер гостей, мяч перехвачен, и Джонатан Окоронкво с правого края штрафной удвоил счет. В оставшееся время «оружейники» могли забить не раз и не два, но мяч больше не шел в ворота, а Александр Довбня больше не ошибался.

2:0, «Арсенал» с 13 очками делит 10-е место, «Шинник» (16) - пятый.

Протокол игры  
Арсенал Тула2:0Шинник
(1:0) Коротков Александр II15'  
(2:0) Окоронкво Джонатан Теофилус17'  
Кокарев НикитаБольшаков КириллКоротков Александр II 46' (Быковский Илья ( 46') Ботака-Иобома Эрвинг  68' 83' (Халназаров Рустам ( 83') Ткачёв Сергей 55' (Барков Дмитрий ( 55') Лёвин Владислав 67' (Яковлев Михаил ( 67') Макаров АнатолийКайнов МаксимПопов АртёмГелоян ИшханОкоронкво Джонатан Теофилус 83' (Нижегородов Константин ( 83')
Запасные: Денисов АлександрГираев КаримЧерчесов СтаниславХабибов АнсорЛевашов МихаилНдука Ифеани ДавидПантелеев Владислав
Довбня АлександрШадринцев ДмитрийГузь ДмитрийСемёнов Андрей Игоревич 69' (Гащенков Михаил ( 69') Малахов Артём 82' (Кузнецов Павел ( 82') Ставпец Александр 46' (Андреев Игорь ( 46') Алейников ВасилийСоколов Игорь 56' (Сухомлинов Данила ( 56') Зинков ВячеславСамсонов Артём СергеевичРубцов Илья 69' (Валиахметов Эдуард ( 69')
Запасные: Вамбольт ДенисШишков РоманМалыхин ДмитрийНизамутдинов Эльдар
17 сентября.

 

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