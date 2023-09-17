«Шинник» провалил матч с «Арсеналом» и не смог стать вторым

«Шинник» начал сезон с ряда поражений, но в последних матчах Мелбет-Первой лиги стабильно брал очки и мог вырваться на чистое второе место по итогам поединка против тульского «Арсенала». Тем не менее, туляки добились победы, забив два гола подряд на старте игры. После перепасовки в штрафной Александр Коротков направил мяч в девятку. Тут же грубо ошибся голкипер гостей, мяч перехвачен, и Джонатан Окоронкво с правого края штрафной удвоил счет. В оставшееся время «оружейники» могли забить не раз и не два, но мяч больше не шел в ворота, а Александр Довбня больше не ошибался.
2:0, «Арсенал» с 13 очками делит 10-е место, «Шинник» (16) - пятый.
Протокол игры
|(1:0) Коротков Александр II15'
|(2:0) Окоронкво Джонатан Теофилус17'
Кокарев Никита•Большаков Кирилл•Коротков Александр II46' (Быковский Илья (46') •Ботака-Иобома Эрвинг 68'83' (Халназаров Рустам (83') •Ткачёв Сергей55' (Барков Дмитрий (55') •Лёвин Владислав67' (Яковлев Михаил (67') •Макаров Анатолий•Кайнов Максим•Попов Артём•Гелоян Ишхан•Окоронкво Джонатан Теофилус83' (Нижегородов Константин (83')
Довбня Александр•Шадринцев Дмитрий•Гузь Дмитрий•Семёнов Андрей Игоревич69' (Гащенков Михаил (69') •Малахов Артём82' (Кузнецов Павел (82') •Ставпец Александр46' (Андреев Игорь (46') •Алейников Василий•Соколов Игорь56' (Сухомлинов Данила (56') •Зинков Вячеслав•Самсонов Артём Сергеевич•Рубцов Илья69' (Валиахметов Эдуард (69')
17 сентября.
Бан пользователя