«Шинник» провалил матч с «Арсеналом» и не смог стать вторым

«Шинник» начал сезон с ряда поражений, но в последних матчах Мелбет-Первой лиги стабильно брал очки и мог вырваться на чистое второе место по итогам поединка против тульского «Арсенала». Тем не менее, туляки добились победы, забив два гола подряд на старте игры. После перепасовки в штрафной Александр Коротков направил мяч в девятку. Тут же грубо ошибся голкипер гостей, мяч перехвачен, и Джонатан Окоронкво с правого края штрафной удвоил счет. В оставшееся время «оружейники» могли забить не раз и не два, но мяч больше не шел в ворота, а Александр Довбня больше не ошибался.

2:0, «Арсенал» с 13 очками делит 10-е место, «Шинник» (16) - пятый.