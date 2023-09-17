«Сокол» не смог возглавить Первую лигу, пропустив 5 мячей от «Черноморца»

В 10-м туре Мелбет-Первой лиги «Черноморец» играл против «Сокола». Хозяева поля ударно провели стартовый отрезок и отметились тремя голами за семь минут, в этот же отрезок пропустив и в свои ворота. Дубль в активе Владислава Руденко. К перерыву второй мяч забил и Антон Антонов, сделав результат разгромным. Во втором тайме гости сократили отставание до минимума и пропустили снова - 3:5.

«Сокол» упустил шанс возглавить лигу и делит второе место. Соперник в трех очках над зоной вылета.