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Мелбет-Первая лига

«Сокол» не смог возглавить Первую лигу, пропустив 5 мячей от «Черноморца»

17 Сентября 2023 • 19:24 Комментировать
Черноморец Нв
5:3
Сокол
окончен

В 10-м туре Мелбет-Первой лиги «Черноморец» играл против «Сокола». Хозяева поля ударно провели стартовый отрезок и отметились тремя голами за семь минут, в этот же отрезок пропустив и в свои ворота. Дубль в активе Владислава Руденко. К перерыву второй мяч забил и Антон Антонов, сделав результат разгромным. Во втором тайме гости сократили отставание до минимума и пропустили снова - 3:5.

«Сокол» упустил шанс возглавить лигу и делит второе место. Соперник в трех очках над зоной вылета.

Протокол игры  
Черноморец Нв5:3Сокол
(1:0) Руденко Владислав14'  
(2:0) Руденко Владислав17'  
  19'Морозов Владислав (2:1)
(3:1) Антонов Антон21'  
(4:1) Антонов Антон39'  
  48'Морозов Владислав (4:2)
  69'Мальцев Михаил (4:3)
(5:3) Магомедов Зикрула90'  
Фролкин ДаниилМаклаков ИванГречкин Алексей  24'Фомин ДенисГараев ВикторАнтонов АнтонКоробов Дмитрий 72' (Делькин Артём ( 72') Климов НикитаСаадуев Шамиль 53' (Кумбурович Никола ( 53') Гурченко ДаниилРуденко Владислав 72' (Магомедов Зикрула ( 72')
Запасные: Будагян ЮрийБасыров СтаниславКириленко ВладиславАбакаров МагомедПанамарев НикитаФилиппов МихаилКрасильниченко ОлегАдаев ВладиславХагур Руслан
Косаревский ПётрГудков Ян 59' (Караев Максим ( 59') Абазов АстемирСериков ИльяМолодцов АртёмБабаев ВладленСасин Дмитрий 59' (Ежков Данила ( 59') Казанцев Данил 46' (Евдокимов Андрей ( 46') Мальцев Михаил 81' (Турсунов Игорь ( 81') Леонтьев ИгорьМорозов Владислав  57' 81' (Козловский Никита ( 81')
Запасные: Югалдин ДмитрийФёдоров Артём
17 сентября.

 

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