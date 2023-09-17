«Сокол» не смог возглавить Первую лигу, пропустив 5 мячей от «Черноморца»

В 10-м туре Мелбет-Первой лиги «Черноморец» играл против «Сокола». Хозяева поля ударно провели стартовый отрезок и отметились тремя голами за семь минут, в этот же отрезок пропустив и в свои ворота. Дубль в активе Владислава Руденко. К перерыву второй мяч забил и Антон Антонов, сделав результат разгромным. Во втором тайме гости сократили отставание до минимума и пропустили снова - 3:5.
«Сокол» упустил шанс возглавить лигу и делит второе место. Соперник в трех очках над зоной вылета.
Протокол игры
|(1:0) Руденко Владислав14'
|(2:0) Руденко Владислав17'
|19'Морозов Владислав (2:1)
|(3:1) Антонов Антон21'
|(4:1) Антонов Антон39'
|48'Морозов Владислав (4:2)
|69'Мальцев Михаил (4:3)
|(5:3) Магомедов Зикрула90'
Фролкин Даниил•Маклаков Иван•Гречкин Алексей• 24'Фомин Денис•Гараев Виктор•Антонов Антон•Коробов Дмитрий72' (Делькин Артём (72') •Климов Никита•Саадуев Шамиль53' (Кумбурович Никола (53') •Гурченко Даниил•Руденко Владислав72' (Магомедов Зикрула (72')
Косаревский Пётр•Гудков Ян59' (Караев Максим (59') •Абазов Астемир•Сериков Илья•Молодцов Артём•Бабаев Владлен•Сасин Дмитрий59' (Ежков Данила (59') •Казанцев Данил46' (Евдокимов Андрей (46') •Мальцев Михаил81' (Турсунов Игорь (81') •Леонтьев Игорь•Морозов Владислав 57'81' (Козловский Никита (81')
Запасные: Югалдин Дмитрий•Фёдоров Артём
17 сентября.
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