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Мелбет-Первая лига

«Акрон» наконец-то победил, оставив ни с чем «Кубань»

17 Сентября 2023 • 17:59 Комментировать
Кубань
0:1
Акрон
окончен

Давно не побеждавший «Акрон» в 10-м туре Мелбет-Первой лиги гостил у аутсайдеров из «Кубани». На 45-й минуте один из лидеров повел после удара Андреса Понсе. Тут же вторую желтую карточку получил Владислав Галкин, оставив «Акрон» в меньшинстве. После перерыва голов не было.

Команда из Тольятти после долгожданной победы вышла на второе место. Противник также второй, но с конца.

Протокол игры  
Кубань0:1Акрон
  45'Понсе Андрес (0:1)
Нестеренко ЮрийОсипов ЕвгенийВеденеев МаксимСмирнов АлександрТемников ИванБакалюк Никита 56' (Мамтов Хасан ( 56') Кенфак Оливье 56' (Мосейчук Илья ( 56') Левин Гаррик  5' 62' (Грузнов Илья ( 62') Абдоков НуриЧуперка Валерий  60' 62' (Шарипов Альберт ( 62') Лаук Максим
Запасные: Терновский ДмитрийБезденежных ИгорьКертанов КонстантинТаказов СосланФаттахов ЛенарБайрыев Азат
Анджелкович НеманьяБокоев МаратДанилкин ЕгорВолков СергейСавичев КонстантинКилин Антон 78' (Апеков Руслан ( 78') Галкин Владислав  38'  45'Макаров Сергей 69' (Димоски Боян ( 69') Хубаев ДавидЧудин ИванПонсе Андрес
Запасные: Данилин КириллНагаев ДмитрийАзаров ВладимирСангаре ДэвидЭльдарушев Абу-СаидПогосов АртёмПесегов ЕвгенийКонюхов Вадим
17 сентября.

 

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Кубань Акрон
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