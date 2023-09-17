«Акрон» наконец-то победил, оставив ни с чем «Кубань»

Давно не побеждавший «Акрон» в 10-м туре Мелбет-Первой лиги гостил у аутсайдеров из «Кубани». На 45-й минуте один из лидеров повел после удара Андреса Понсе. Тут же вторую желтую карточку получил Владислав Галкин, оставив «Акрон» в меньшинстве. После перерыва голов не было.
Команда из Тольятти после долгожданной победы вышла на второе место. Противник также второй, но с конца.
Протокол игры
|45'Понсе Андрес (0:1)
Нестеренко Юрий•Осипов Евгений•Веденеев Максим•Смирнов Александр•Темников Иван•Бакалюк Никита56' (Мамтов Хасан (56') •Кенфак Оливье56' (Мосейчук Илья (56') •Левин Гаррик 5'62' (Грузнов Илья (62') •Абдоков Нури•Чуперка Валерий 60'62' (Шарипов Альберт (62') •Лаук Максим
Анджелкович Неманья•Бокоев Марат•Данилкин Егор•Волков Сергей•Савичев Константин•Килин Антон78' (Апеков Руслан (78') •Галкин Владислав 38'• 45'Макаров Сергей69' (Димоски Боян (69') •Хубаев Давид•Чудин Иван•Понсе Андрес
17 сентября.
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