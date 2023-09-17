«Акрон» наконец-то победил, оставив ни с чем «Кубань»

Давно не побеждавший «Акрон» в 10-м туре Мелбет-Первой лиги гостил у аутсайдеров из «Кубани». На 45-й минуте один из лидеров повел после удара Андреса Понсе. Тут же вторую желтую карточку получил Владислав Галкин, оставив «Акрон» в меньшинстве. После перерыва голов не было.

Команда из Тольятти после долгожданной победы вышла на второе место. Противник также второй, но с конца.