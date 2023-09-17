«Торпедо» приблизилось к лидеру, обыграв «Енисей»

В 10-м туре Мелбет-Первой лиги «Торпедо» принимало «Енисей». Первый тайм закончился обилием офсайдов. Опасными моментами игра не изобиловала, и счет был открыт неожиданным ударом Юрия Журавлёва метров с 30. Ираклий Манелов мог ставить точку, но, оказавшись один на один с вратарем, попал в ближнюю штангу.

Москвичи победили и с 17 очками делят второе место. Соперник - 13-й.