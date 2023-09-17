«Торпедо» приблизилось к лидеру, обыграв «Енисей»

В 10-м туре Мелбет-Первой лиги «Торпедо» принимало «Енисей». Первый тайм закончился обилием офсайдов. Опасными моментами игра не изобиловала, и счет был открыт неожиданным ударом Юрия Журавлёва метров с 30. Ираклий Манелов мог ставить точку, но, оказавшись один на один с вратарем, попал в ближнюю штангу.
Москвичи победили и с 17 очками делят второе место. Соперник - 13-й.
Протокол игры
|(1:0) Журавлёв Юрий73'
Бабурин Егор•Бородин Сергей Алексеевич• 35'Калугин Никита•Журавлёв Юрий•Рейна Йорди87' (Москвичёв Владимир (87') •Манелов Ираклий•Громыко Валерий•Енин Иван74' (Чурич Марио (74') •Юзепчук Роман•Лебеденко Игорь73' (Шамкин Даниил (73') •Полоз Дмитрий74' (Гонгадзе Георгий (74')
Ставер Евгений•Феррейра Херман•Марков Николай87' (Крашевский Ярослав (87') •Бардыбахин Вячеслав•Хозин Владимир•Иванов Егор62' (Раздорских Никита (62') •Ланин Олег• 19'Глушков Никита Андреевич82' (Окладников Андрей (82') •Ломакин Александр62' (Орлов Антон (62') •Савельев Максим•Канаплин Александр 47'
17 сентября.
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