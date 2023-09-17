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Мелбет-Первая лига

«Торпедо» приблизилось к лидеру, обыграв «Енисей»

17 Сентября 2023 • 17:55 Комментировать
Торпедо Москва
1:0
Енисей
окончен

В 10-м туре Мелбет-Первой лиги «Торпедо» принимало «Енисей». Первый тайм закончился обилием офсайдов. Опасными моментами игра не изобиловала, и счет был открыт неожиданным ударом Юрия Журавлёва метров с 30. Ираклий Манелов мог ставить точку, но, оказавшись один на один с вратарем, попал в ближнюю штангу.

Москвичи победили и с 17 очками делят второе место. Соперник - 13-й.

Протокол игры  
Торпедо Москва1:0Енисей
(1:0) Журавлёв Юрий73'  
Бабурин ЕгорБородин Сергей Алексеевич  35'Калугин НикитаЖуравлёв ЮрийРейна Йорди 87' (Москвичёв Владимир ( 87') Манелов ИраклийГромыко ВалерийЕнин Иван 74' (Чурич Марио ( 74') Юзепчук РоманЛебеденко Игорь 73' (Шамкин Даниил ( 73') Полоз Дмитрий 74' (Гонгадзе Георгий ( 74')
Запасные: Усанов АлексейВолков МихаилЧервяков РусланСтефанович ИльяШевченко ГлебИваньков Александр IIОрехов АлександрГорбунов Игорь
Ставер ЕвгенийФеррейра ХерманМарков Николай 87' (Крашевский Ярослав ( 87') Бардыбахин ВячеславХозин ВладимирИванов Егор 62' (Раздорских Никита ( 62') Ланин Олег  19'Глушков Никита Андреевич 82' (Окладников Андрей ( 82') Ломакин Александр 62' (Орлов Антон ( 62') Савельев МаксимКанаплин Александр  47'
Запасные: Немченко АнатолийМасловский АлександрЯрусов ДаниилКичин ВалерийЛогуа Ираклий
17 сентября.

 

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Торпедо Москва Енисей
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