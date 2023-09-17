«СКА-Хабаровск» одержал победу в матче с «Химками»

В первом воскресном матче Мелбет-Первой лиги «СКА-Хабаровск» играл против «Химок». Обе команды в последнее время нечасто радуют своих болельщиков победами и остро нуждаются в очках. В первом тайме дальневосточники выглядели чуть опаснее и регулярно тревожили голкипера. После перерыва Артём Симонян открыл счет рикошетом от Сергея Терехова. Вскоре Саид Алиев с пенальти удвоил перевес, при этом вратарь едва не отбил мяч. В концовке Кирилл Панченко вернул интригу прицельным ударом в дальнюю часть ворот. Перед финальным свистком Максим Кутовой получил пространство и вылетел на ворота, реализовав свой момент.

3:1, хабаровчане делят четвертое место, соперник проигрывает им один балл.