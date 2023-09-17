«СКА-Хабаровск» одержал победу в матче с «Химками»

В первом воскресном матче Мелбет-Первой лиги «СКА-Хабаровск» играл против «Химок». Обе команды в последнее время нечасто радуют своих болельщиков победами и остро нуждаются в очках. В первом тайме дальневосточники выглядели чуть опаснее и регулярно тревожили голкипера. После перерыва Артём Симонян открыл счет рикошетом от Сергея Терехова. Вскоре Саид Алиев с пенальти удвоил перевес, при этом вратарь едва не отбил мяч. В концовке Кирилл Панченко вернул интригу прицельным ударом в дальнюю часть ворот. Перед финальным свистком Максим Кутовой получил пространство и вылетел на ворота, реализовав свой момент.
3:1, хабаровчане делят четвертое место, соперник проигрывает им один балл.
Протокол игры
|(1:0) Симонян Артём47'
|(2:0) Алиев Саид59'
|73'Панченко Кирилл (2:1)
|(3:1) Кутовой Максим90'
Имамов Ислам ( 90'Кутовой Максим (86') •Никитин Андрей Владимирович•Кожемякин Олег•Мусалов Магомед•Покидышев Николай• 4'Никитин Кирилл46' (Подберёзкин Вячеслав (46') •Петров Илья•Савинов Андрей80' (Шипунов Тимофей (80') •Симонян Артём• 42'Алиев Саид69' (Гонгапшев Альбек (69') •Бегун Дмитрий
Обухов Игорь•Голубович Петар•Степанов Данил•Варатынов Сергей• 61'Исаенко Олег65' (Скворцов Лев (65') •Терехов Сергей•Магомедов Бутта57' (Мелентиевич Стефан (57') • 58'Берковский Илья57' (Руденко Александр Александрович (57') •Корян Аршак57' (Панченко Кирилл (57') •Хосонов Хетаг•Яковлев Владислав Геннадьевич65' (Садыгов Илья (65')
17 сентября.
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