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Мелбет-Первая лига

«СКА-Хабаровск» одержал победу в матче с «Химками»

17 Сентября 2023 • 09:59 Комментировать
СКА-Хабаровск
3:1
Химки
окончен

В первом воскресном матче Мелбет-Первой лиги «СКА-Хабаровск» играл против «Химок». Обе команды в последнее время нечасто радуют своих болельщиков победами и остро нуждаются в очках. В первом тайме дальневосточники выглядели чуть опаснее и регулярно тревожили голкипера. После перерыва Артём Симонян открыл счет рикошетом от Сергея Терехова. Вскоре Саид Алиев с пенальти удвоил перевес, при этом вратарь едва не отбил мяч. В концовке Кирилл Панченко вернул интригу прицельным ударом в дальнюю часть ворот. Перед финальным свистком Максим Кутовой получил пространство и вылетел на ворота, реализовав свой момент.

3:1, хабаровчане делят четвертое место, соперник проигрывает им один балл.

Протокол игры  
СКА-Хабаровск3:1Химки
(1:0) Симонян Артём47'  
(2:0) Алиев Саид59'  
  73'Панченко Кирилл (2:1)
(3:1) Кутовой Максим90'  
Имамов Ислам  90' (Кутовой Максим ( 86') Никитин Андрей ВладимировичКожемякин ОлегМусалов МагомедПокидышев Николай  4'Никитин Кирилл 46' (Подберёзкин Вячеслав ( 46') Петров ИльяСавинов Андрей 80' (Шипунов Тимофей ( 80') Симонян Артём  42'Алиев Саид 69' (Гонгапшев Альбек ( 69') Бегун Дмитрий
Запасные: Чавара МаркоСосранов РустамБавин ЮрийСугробов ВладимирСтародуб ДмитрийРукас ТомасЯо Жан Шарль I 86'
Обухов ИгорьГолубович ПетарСтепанов ДанилВаратынов Сергей  61'Исаенко Олег 65' (Скворцов Лев ( 65') Терехов СергейМагомедов Бутта 57' (Мелентиевич Стефан ( 57'  58') Берковский Илья 57' (Руденко Александр Александрович ( 57') Корян Аршак 57' (Панченко Кирилл ( 57') Хосонов ХетагЯковлев Владислав Геннадьевич 65' (Садыгов Илья ( 65')
Запасные: Поройков СтаниславМитрюшкин АнтонАндраде ЛеоАветисян ПетросНетфуллин Равиль
17 сентября.

 

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Химки СКА-Хабаровск
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