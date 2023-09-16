«Нефтехимик» обыграл на выезде «КАМАЗ»

В 10-м туре Мелбет-Первой лиги зачастивший с ничейными результатами «КАМАЗ» играл против возрождающегося «Нефтехимика». Аутсайдеры открыли счет на 13-й минуте, когда Павел Котов забил с пенальти. Челнинцы не только не отыгрались, но и провели половину второго тайма в меньшинстве.

«Нефтехимик» добыл вторую победу подряд и покинул подвал таблицы. У соперника девятая строчка.