«Нефтехимик» обыграл на выезде «КАМАЗ»

В 10-м туре Мелбет-Первой лиги зачастивший с ничейными результатами «КАМАЗ» играл против возрождающегося «Нефтехимика». Аутсайдеры открыли счет на 13-й минуте, когда Павел Котов забил с пенальти. Челнинцы не только не отыгрались, но и провели половину второго тайма в меньшинстве.
«Нефтехимик» добыл вторую победу подряд и покинул подвал таблицы. У соперника девятая строчка.
Протокол игры
|13'Котов Павел (0:1)
Анисимов Артур• 77'Аюкин Руслан82' (Почивалин Валерий (82') •Ратников Савелий•Пальцев Валентин•Абрамов Артём•Бадртдинов Ильнур56' (Борисенко Григорий (56') •Кириллов Юрий•Гаглоев Александр 12'• 65'Таликин Дамир74' (Полюткин Антон (74') •Фартуна Борис 25'73' (Щербатюк Александр (73') •Укомский Артемий73' (Куль Руслан (73') 87'
Ещенко Сергей•Шоркин Максим•Зорин Богдан•Ситдиков Марат•Бердников Алексей• 29'Котов Павел67' (Галиулин Вагиз (67') •Джамилов Султан71' (Липовой Данил (71') •Петров Максим Вячеславович•Кокоев Давид 17'56' (Першин Матвей (56') •Талалай Денис 50'54' (Морозов Кирилл (54') •Котик Артём55' (Емельянов Данила (55')
16 сентября.
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