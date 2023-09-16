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Мелбет-Первая лига

«Нефтехимик» обыграл на выезде «КАМАЗ»

16 Сентября 2023 • 19:09 Комментировать
КАМАЗ
0:1
Нефтехимик
окончен

В 10-м туре Мелбет-Первой лиги зачастивший с ничейными результатами «КАМАЗ» играл против возрождающегося «Нефтехимика». Аутсайдеры открыли счет на 13-й минуте, когда Павел Котов забил с пенальти. Челнинцы не только не отыгрались, но и провели половину второго тайма в меньшинстве.

«Нефтехимик» добыл вторую победу подряд и покинул подвал таблицы. У соперника девятая строчка.

Протокол игры  
КАМАЗ0:1Нефтехимик
  13'Котов Павел (0:1)
Анисимов Артур  77'Аюкин Руслан 82' (Почивалин Валерий ( 82') Ратников СавелийПальцев ВалентинАбрамов АртёмБадртдинов Ильнур 56' (Борисенко Григорий ( 56') Кириллов ЮрийГаглоев Александр  12'  65'Таликин Дамир 74' (Полюткин Антон ( 74') Фартуна Борис  25' 73' (Щербатюк Александр ( 73') Укомский Артемий 73' (Куль Руслан ( 73'  87')
Запасные: Защепкин РоманГюрджан АртёмВоробьев КириллАсылов ИльясСмирнов Алексей Сергеевич
Ещенко СергейШоркин МаксимЗорин БогданСитдиков МаратБердников Алексей  29'Котов Павел 67' (Галиулин Вагиз ( 67') Джамилов Султан 71' (Липовой Данил ( 71') Петров Максим ВячеславовичКокоев Давид  17' 56' (Першин Матвей ( 56') Талалай Денис  50' 54' (Морозов Кирилл ( 54') Котик Артём 55' (Емельянов Данила ( 55')
Запасные: Кахидзе АлександрГерасимов АлексейГолубев АндрейСагуткин ДаниилМарухин ВладимирАгалаков ВладиславБазелюк Константин
16 сентября.

 

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