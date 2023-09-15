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Мелбет-Первая лига

Гаджиев: «Если Бердыев захочет уйти в сборную, я не буду против»

15 Сентября 2023 • 15:39 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Алания
18.09 18:30

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев сообщил о готовности отпустить главного тренера дагестанской команды Курбана Бердыева в сборную России, если её покинет нынешний наставник Валерий Карпин.

«У нас совершенно простые соглашения с Курбаном Бекиевичем. У нас нет никаких обязательств. По отношению к нему они исключены. Всё в дальнейшем будет зависеть от его намерений. Если он захочет уйти в сборную, я не буду против», — приводит слова Гаджиева «Спорт День за Днём».

Напомним, Бердыев возглавил махачкалинское «Динамо» минувшим летом. Ранее он работал в «Рубине», «Ростове» и «Сочи».

После девяти туров Мелбет-Первой лиги «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 15 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Гаджи Гаджиев Сборная России Динамо Махачкала
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