Тульский «Арсенал» объявил о пополнении в составе. Контракт с «канонирами» подписал Станислав Черчесов-младший – сын бывшего тренера национальной сборной России. Срок трудового соглашения, которое подписал 28-летний голкипер, пока что не раскрывается.

«Арсенал» сейчас выступает в Мелбет-Первой лиге, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе России. Там на текущий момент команда располагается на 13-й позиции в турнирной таблице.

Ближайший матч «Арсенал» проведёт в воскресенье, 17 сентября, - против «Шинника» на своём поле.