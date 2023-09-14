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Мелбет-Первая лига

​Сын Черчесова перешёл в «Арсенал» официально

14 Сентября 2023 • 18:41 Комментировать
Арсенал Тула
...
Шинник
17.09 18:00

Тульский «Арсенал» объявил о пополнении в составе. Контракт с «канонирами» подписал Станислав Черчесов-младший – сын бывшего тренера национальной сборной России. Срок трудового соглашения, которое подписал 28-летний голкипер, пока что не раскрывается.

«Арсенал» сейчас выступает в Мелбет-Первой лиге, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе России. Там на текущий момент команда располагается на 13-й позиции в турнирной таблице.

Ближайший матч «Арсенал» проведёт в воскресенье, 17 сентября, - против «Шинника» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула Станислав Черчесов-младший трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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АРСЕНАЛ ТУЛА ШИННИК
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