Бояринцев — о поражении от «Родины»: «Не по игре»

Главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев высказался о поражении от «Родины» (0:4) в первом туре Мелбет-Первой лиги.

По мнению специалиста, несмотря на разгромное поражение, команда из Саратова мало в чём уступала своему сопернику и пропустила два гола из-за того, что оказалась в меньшинстве в то время, когда одному из футболистов оказывалась медицинская помощь.

«Два гола пропустили в меньшинстве, когда нашему игроку оказывали помощь после рассечения головы. Немного обидное поражение. Моё мнение: не по игре», — приводит слова Бояринцева «Чемпионат».

После девяти туров Мелбет-Первой лиги «Сокол» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первой «Алании» на три очка. Свой ближайший матч команда Бояринцева проведёт 17 сентября против «Черноморца». Начало — в 17:00 по московскому времени.