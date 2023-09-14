Талалаев: «У нас с Быстровым нет никакой войны»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев опроверг информацию об имеющемся у него конфликте с бывшим полузащитником сборной России Владимиром Быстровым, который ранее называл его «плаксой».

«У нас с Быстровым нет никакой войны. Он комментирует своё видение. С его колокольни видно только так. А мы работаем, делаем своё дело. Когда спрашивают, иногда что‑то комментируем», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

После девяти туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Химки» занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 14 очков. Свой следующий матч подмосковная команда проведёт 17 сентября против «СКА-Хабаровска». Начало — в 8:00 по московскому времени.