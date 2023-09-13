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Мелбет-Первая лига

Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «С Григоряном всё стало валиться, а Евсеев говорит на футбольном языке» эксклюзив

13 Сентября 2023 • 21:05 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал приход на пост главного тренера «жёлто-зелёных» Вадима Евсеева вместо Александра Григоряна.

- Мне кажется, Евсеев на этом уровне поможет команде. Я посмотрел: оборона у «Кубани» вообще ужасная. А Евсеев сам был защитником в прошлом, и мотиватор он хороший. Я думаю, шансы «Кубани» не вылететь из Первой лиги увеличились, надежда есть на это большая. Не просто же так Евсеев туда пришёл, не отсидеться или пересидеть. Он всё-таки футбольный человек. Я думаю, что это хороший вариант для «Кубани».

Григорян может настроить команду на одну или на несколько игр, но не на длительный отрезок. А Евсеев разговаривает на футбольном языке и хорошо разбирается в тренировочном процессе. Самое главное, футболисты должны видеть, что тренер может дать им в плане прогресса, в плане роста, тогда и будет результат. У Евсеева есть такое, а у Григоряна, я думаю, нет. Поэтому всё и стало валиться в команде. Евсеев для «Кубани» и для болельщиков гораздо более надёжный тренер. По крайне мере, мне так думать хочется.

После девяти туров в Мелбет-Первой лиге «Кубань» занимает в турнирной таблице 17-е место с пятью набранными очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубань Александр Григорян Вадим Евсеев Александр Чугунов Первая лига
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