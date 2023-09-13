Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Григорян высказался о своём будущем после ухода из «Кубани»

13 Сентября 2023 • 20:34 Комментировать
Кубань
...
Акрон
17.09 16:00

Бывший наставник «Кубани» Александр Григорян высказался о своём будущем после ухода из краснодарского клуба.

«Мое будущее? У меня не стоит такой вопрос. Я живу спокойной гармоничной жизнью. Надо — работаю. Когда есть возможность, работаю в мужском футболе — в любых лигах, странах, регионах», — заявил специалист в интервью изданию Sport24. По словам Григоряна, он живёт спокойной жизнью, занимаясь лишь тем, что ему интересно.

Напомним, что Александр Григорян покинул пост наставника «Кубани» 11 сентября. С 2021 по 2022 год специалист руководил женской командой ЦСКА.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Григорян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КУБАНЬ АКРОН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Сентября
21:05 · Россия. Мелбет-Первая лига
Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «С Григоряном всё стало валиться, а Евсеев говорит на футбольном языке» эксклюзив
20:34 · Россия. Мелбет-Первая лига
Григорян высказался о своём будущем после ухода из «Кубани»
19:32 · Россия. Мелбет-Первая лига
Андрес Понсе: Уверен, что Калешин возглавит клуб РПЛ
18:29 · Россия. Мелбет-Первая лига
Андрес Понсе оценил старт сезона «Акрона» в Первой лиге
16:35 · Россия. Премьер-лига
«Алания» арендовала у «Пари НН» нападающего Кротова официально
14:31 · Россия. Премьер-лига
Понсе: «Возможно, у Фалькао ещё будет возможность приехать в Россию»
14:01 · Россия. Премьер-лига
Солтмурад Бакаев близок к переходу в «Родину»
09:48 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игрок «Уфы» Погосов перешёл в «Акрон» на правах аренды
12 Сентября
20:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
Воспитанник «Торпедо» Самсонов стал игроком «Уфы» официально
20:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» расторгло контракт с полузащитником официально
18:22 · Россия. Мелбет-Первая лига
Евсеев провёл первую тренировку у руля «Кубани»
17:56 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, какие клубы Мелбет-Первой лиги интересовались Кутеповым
17:18 · Россия. Премьер-лига
Евсеев – новый главный тренер «Кубани» официально
14:32 · Россия. Мелбет-Первая лига
Капитан «СКА-Хабаровска» Сугробов: «В нашем спаде виноваты мы сами»
14:11 · Россия. Мелбет-Первая лига
​У Клотета большой кредит доверия в «Торпедо» - Савин
Все новости
Рекомендуем