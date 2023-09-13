Григорян высказался о своём будущем после ухода из «Кубани»

Бывший наставник «Кубани» Александр Григорян высказался о своём будущем после ухода из краснодарского клуба.

«Мое будущее? У меня не стоит такой вопрос. Я живу спокойной гармоничной жизнью. Надо — работаю. Когда есть возможность, работаю в мужском футболе — в любых лигах, странах, регионах», — заявил специалист в интервью изданию Sport24. По словам Григоряна, он живёт спокойной жизнью, занимаясь лишь тем, что ему интересно.

Напомним, что Александр Григорян покинул пост наставника «Кубани» 11 сентября. С 2021 по 2022 год специалист руководил женской командой ЦСКА.