Андрес Понсе: Уверен, что Калешин возглавит клуб РПЛ

Форвард тольяттинского «Акрона» Андрес Понсе высказался о работе Евгения Калешина во главе клуба Мелбет-Первой лиги.

«Я уверен, что через какое-то время он сможет возглавить клуб РПЛ. Честно, я очень надеюсь, что он осуществит эту цель вместе с «Акроном». Я хочу, чтобы мы все вместе оказались в Премьер-лиге», – заявил венесуэльский нападающий в интервью Metaratings.ru. По словам футболиста, весь клуб стремится к решению названной задачи вместе.

Напомним, что Калешин возглавил «Акрон» в сентябре прошлого года, дойдя до финала Пути регионов Кубка России в 2023 году. В нынешнем сезоне второго по силе дивизиона тольяттинцы находятся на седьмом месте.