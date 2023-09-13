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Мелбет-Первая лига

Андрес Понсе оценил старт сезона «Акрона» в Первой лиге

13 Сентября 2023 • 18:29 Комментировать
Торпедо Москва
1:0
Акрон
окончен

Форвард тольяттинского «Акрона» Андрес Понсе высказался о старте сезона клуба в рамках Мелбет-Первой лиги.

«Я считаю, что нам нужно держаться немного спокойнее. Мы не позиционируем себя лучшей командой лиги, но и не являемся худшей. Нам нужно смиренно тренироваться и добиваться побед своим характером. Надо уважать каждого соперника», – заявил венесуэльский нападающий в интервью Metaratings.ru. Также игрок отметил, что в клубе снизили требования после четырёх побед подряд. По мнению Понсе, «Акрону» нужно быть ментально готовым к следующим матчам.

Напомним, что после девяти туров Первой лиги подопечные Евгения Калешина находятся на седьмом месте в турнирной таблице с 14 очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрес Понсе Акрон
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