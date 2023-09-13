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Мелбет-Первая лига

Белоус: «Григорян всегда может вернуться в женский футбол или на «Матч ТВ» эксклюзив

13 Сентября 2023 • 13:34 Комментировать

Бывший гендиректор ФК «Москва» Юрий Белоус в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал приход Вадима Евсеева на пост главного тренера краснодарской «Кубани» после отставки Александра Григоряна.

- Для тренера востребованность даже на таком уровне – это хорошо. Посмотрим, каких успехов добьётся Евсеев в «Кубани». Дело в том, что результат тренерского труда зависит ещё от ассистентов, штата менеджеров и так далее. В «Кубани» достаточно серьёзная текучка тренеров и кадров внутри клуба. Поэтому посмотрим, насколько задержится там Евсеев. Какие перспективы у Григоряна? Он всегда может вернуться в женский футбол или пойти работать на «Матч ТВ» в качестве эксперта.

После девяти туров в Мелбет-Первой лиге «Кубань» занимает в турнирной таблице предпоследнее место с пятью очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубань Юрий Белоус Александр Григорян Вадим Евсеев Первая лига
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