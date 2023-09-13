Игрок «Уфы» Погосов перешёл в «Акрон» на правах аренды

Полузащитник «Уфы» Артём Погосов перешёл в «Акрон» на правах аренды. О этом сообщает официальный сайт тольяттинского клуба.

Отмечается, что в арендном соглашении прописана опция выкупа 24-летнего футболиста.

В текущем сезоне Погосов провёл за «Уфу» шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока молодёжной сборной России в 250 тысяч евро.

После девяти туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Акрон» расположился на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 14 очков. Свой следующий матч тольяттинцы проведут 17 сентября против краснодарской «Кубани».