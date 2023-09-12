Покинувший московское «Торпедо» воспитанник клуба Артём Самсонов стал игроком «Уфы», что на данный момент выступает в дивизионе А Второй лиги, в группе «золото». Новостью о приходе 34-летнего футболиста делится клубная пресс-служба.

Напомним, расставание Самсонова с «Торпедо» произошло на прошлой неделе. В нынешнем сезоне защитник уже успел сыграть за московский клуб в пяти матчах Мелбет-Первой лиги, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее ветеран «Торпедо» Игорь Лебеденко порассуждал о причинах расставания «автозаводцев» с Самсоновым, а также ещё одним игроком обороны – Евгением Шляковым.