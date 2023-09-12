Полузащитник Богдан Рейхмен и столичное «Торпедо» расторгли контракт, рапортует официальный портал «автозаводцев». Отмечается, что расставание произошло по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что свой контракт с «Торпедо» 21-летний футболист подписал летом 2022 года. Однако во второй части сезона прошлого он выступал в рядах КАМАЗа. В этом сезоне молодой футболист на поле за «чёрно-белых» так и не вышел.

«Торпедо» после девяти туров в Мелбет-Первой лиге идёт в группе команд, что занимают пятое-восьмое места. У подопечных Жозепа Клотета 14 баллов, отставание от второго места - всего три очка.

В грядущем, 10-м туре первенства торпедовцы примут дома красноярский «Енисей», идущий на 12-й строчке.