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Мелбет-Первая лига

«Торпедо» расторгло контракт с полузащитником официально

12 Сентября 2023 • 20:03 Комментировать
Торпедо Москва
...
Енисей
17.09 16:00

Полузащитник Богдан Рейхмен и столичное «Торпедо» расторгли контракт, рапортует официальный портал «автозаводцев». Отмечается, что расставание произошло по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что свой контракт с «Торпедо» 21-летний футболист подписал летом 2022 года. Однако во второй части сезона прошлого он выступал в рядах КАМАЗа. В этом сезоне молодой футболист на поле за «чёрно-белых» так и не вышел.

«Торпедо» после девяти туров в Мелбет-Первой лиге идёт в группе команд, что занимают пятое-восьмое места. У подопечных Жозепа Клотета 14 баллов, отставание от второго места - всего три очка.

В грядущем, 10-м туре первенства торпедовцы примут дома красноярский «Енисей», идущий на 12-й строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Богдан Рейхмен
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