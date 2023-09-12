Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Евсеев провёл первую тренировку у руля «Кубани»

12 Сентября 2023 • 18:22 Комментировать
Кубань
...
Акрон
17.09 16:00

Новый наставник краснодарской «Кубани» Вадим Евсеев уже провёл первую тренировку у руля южан. Фотографиями с этого события делится телеграм-канал краснодарского клуба.

Напомним, о назначении Евсеева на новый пост было объявлено во вторник вечером. Он сменил на посту Александра Григоряна. Чуть более недели назад Евсеев возглавлял клуб РПЛ – «Факел», который ныне также обрёл себе нового тренера в лице Сергея Ташуева.

«Кубань» после девяти туров Мелбет-Первой лиги идёт лишь на 17-м, предпоследнем месте в турнирной таблице. В активе команды лишь пять очков, в следующем туре подопечные Евсеева сыграют дома с находящимся на спаде «Акроном».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кубань Вадим Евсеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КУБАНЬ АКРОН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Сентября
20:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» расторгло контракт с полузащитником официально
18:22 · Россия. Мелбет-Первая лига
Евсеев провёл первую тренировку у руля «Кубани»
17:56 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, какие клубы Мелбет-Первой лиги интересовались Кутеповым
17:18 · Россия. Премьер-лига
Евсеев – новый главный тренер «Кубани» официально
14:32 · Россия. Мелбет-Первая лига
Капитан «СКА-Хабаровска» Сугробов: «В нашем спаде виноваты мы сами»
14:11 · Россия. Мелбет-Первая лига
​У Клотета большой кредит доверия в «Торпедо» - Савин
10:57 · Россия. Премьер-лига
Агент Щенникова высказался о сорвавшемся переходе своего клиента в «Торпедо»
10:20 · Россия. Мелбет-Первая лига
Защитник «Химок» Степанов — о победе над «Арсеналом»: «Не сказал бы, что слишком сложная игра для нас»
11 Сентября
22:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
Григорян прокомментировал расставание с «Кубанью»
22:33 · Россия. Мелбет-Первая лига
Ярослав Савин: «Щенникова не будет в «Торпедо» в это трансферное окно»
22:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
Евсеев возглавит «Кубань» после отставки Григоряна
22:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Акрон» не знает побед в пяти матчах кряду
21:39 · Россия. Мелбет-Первая лига
Григорян покинул «Кубань» спустя четыре месяца после назначения официально
21:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» на последних минутах вырвало победу в матче с «Акроном» 1
18:34 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» победили в Туле
Все новости
Рекомендуем