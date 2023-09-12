Евсеев провёл первую тренировку у руля «Кубани»

Новый наставник краснодарской «Кубани» Вадим Евсеев уже провёл первую тренировку у руля южан. Фотографиями с этого события делится телеграм-канал краснодарского клуба.

Напомним, о назначении Евсеева на новый пост было объявлено во вторник вечером. Он сменил на посту Александра Григоряна. Чуть более недели назад Евсеев возглавлял клуб РПЛ – «Факел», который ныне также обрёл себе нового тренера в лице Сергея Ташуева.

«Кубань» после девяти туров Мелбет-Первой лиги идёт лишь на 17-м, предпоследнем месте в турнирной таблице. В активе команды лишь пять очков, в следующем туре подопечные Евсеева сыграют дома с находящимся на спаде «Акроном».