Капитан «СКА-Хабаровска» Сугробов: «В нашем спаде виноваты мы сами»

Начало сезона для Владимира Сугробова вышло эмоциональным — рождение сына, капитанская повязка и звание лучшего игрока июля. А в минувшее воскресенье голкипер «СКА-Хабаровска» отпраздновал 27-летие.

В СКА Владимир проводит уже четвёртый сезон. Он называет Хабаровск своим домом и признаётся, что счастлив на Дальнем Востоке.

В интервью для официальной программки клуба перед матчем с «Волгарём» капитан рассказал о причинах неудачной серии, обратился к команде и болельщикам.

— Команда набрала только одно очко за последние три недели – с чем связаны такие результаты после неплохого старта?

— Прежде всего, в нашем спаде виноваты мы сами. Каждый должен искать проблемы в себе. Где-то допустили ненужные ошибки в обороне. Где-то не сумели додавить в атаке, как в игре с «Черноморцем», где по содержанию была очень качественная игра. В последних двух матчах был плохой старт – пропустили два мяча с «Динамо», три с «Енисеем». Нехватка концентрации, плохие действия в обороне.

Мы с высокоподнятой головой это всё принимаем. Готовы идти дальше с позитивным настроем, уверенностью в себе. Ничего страшного не случилось. Это футбол – бывают спады, бывают подъемы. Нам надо стабилизировать игру, действовать более ровно и качественно. Всем вместе. Каждому из нас.

— За последний год нам не всегда удавалось играть дома, но именно в Хабаровске команда давно не проигрывала – с прошлого октября. Чего не хватило в последнем матче, чем отличался этот вечер?

— Я помню прекрасно, что последняя игра, которую мы проиграли здесь, была с «Рубином». У нас была хорошая серия без поражений дома, хотелось очень её продолжить. Но опять же – это футбол. Любая серия прерывается, не нужно акцентировать на этом внимание. Этот вечер ничем не отличался от любого другого игрового дня. Нужно искать проблемы только в себе. Болельщики нас круто поддерживали – клуб старается, всё делает для нас. Но иногда так бывает, что мы проигрываем. Это никого не может радовать, но это реальность.

— Совсем недавно у тебя родился сын. Расскажи, как ты сам узнал об этом событии?

— Это было в недельном цикле подготовки перед «Акроном». Наверное, за три дня до игры. Днём жену отвезли в родильное отделение, момент приближался. У меня было какое-то предчувствие, я не ложился спать, хоть жена и писала: «Ложись спать, всё хорошо». Ночью в три часа где-то мне жена позвонила по видеозвонку, я увидел в первый раз ребенка, который лежал на груди у моей супруги. Ощущения были сумасшедшие. Я не ожидал, что всё так быстро произойдёт. Эмоции были неповторимые!

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Конечно, хотелось бы всё это вживую испытать, но ничего страшного – я здесь, такая жизнь у нас, футболистов. Но это точно было самое радостное событие в моей жизни. Впереди пускай будут ещё более радостные. Это было очень важно для меня, для моей супруги – мы долго ждали. Слава Богу, что всё сложилось хорошо.

— Хабаровские болельщики помнят, как ты плакал после легендарной кубковой игры с «Факелом». В этот раз проронил слезу?

— Ком в горле был. Но, наверное, раньше я был более сентиментальным. Сейчас тяжелее свои эмоции показывать. Пару слез проронил всё-таки. Конечно, это было незабываемо. Как и серия пенальти с «Факелом» (улыбается).

— Как-то изменилась твоя жизнь после рождения сына?

— В любом случае, изменилась. Первые дни у тебя этап осознания всего – теперь у тебя есть сын, твоя кровь, часть тебя, новая жизнь, которую ты со своей супругой дал этому маленькому человеку. Теперь всё в голове как-то по-другому. Понимаешь, что живёшь не ради себя, а хочешь делать всё для своего сына. Перед игрой постоянно думаешь, что у тебя есть маленький ребёнок, ради которого хочешь ещё больше стараться, больше побеждать, радовать свою семью. Ещё более взрослым и осознанным становишься внутри.

— Сына вы назвали Савелием. Как выбрали имя?

— Размышляли с женой. Вообще у нас было предчувствие, что будет дочка – жена хотела: она гимнастка, мама у неё гимнастка, вот ждали будущую гимнастку в семье. Уже даже придумали имя дочке. Но на УЗИ узнали, что будет мальчик. Буквально за 5-10 минут вдвоем пришли к имени Савелий. Не было никаких сомнений, нам очень понравилось это имя.

— Будешь ли сына отдавать в футбол? Или может, думал, что он станет кем-то ещё?

— Я очень давно хотел ребенка, задолго до беременности жены. Всегда представлял, что он будет футболистом и что я знаю идеальную формулу – как вырастить успешного спортсмена, как его тренировать и что дать на основе своего опыта. В глубине души хочется, чтобы он был футболистом, не вратарём – через мой труп только (смеется). Потому что быть вратарем тяжелее, чем полевым игроком — морально и в других аспектах.

Хотел бы, чтобы занимался футболом, но он повзрослеет и сам выберет душой и сердцем, что ему понравится. Конечно, будем его направлять. У меня жена – спортсменка, вся семья у неё спортивная, у меня тоже спортивная. Поэтому с большой вероятностью он тоже будет спортсменом.

— Продолжим говорить про родных: ты в этом году впервые за долгие годы сыграл в Саратове. Какие были ощущения от игры на родине?

— Да, это был первый матч в родном городе на родном стадионе после моего отъезда в 19 лет. Всегда в голове сидела мысль, что хотелось бы там ещё сыграть. Не важно за «Сокол» или против него. Именно хотелось почувствовать эту атмосферу, потому что я провёл там всё детство и юность, это что-то особенное всегда.

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Приятное удивление было, что внутри не было каких-то особенных эмоций, я не настраивался на матч специально. Это именно то, к чему я хотел прийти всегда – чтобы на все игры я настраивался одинаково. В этом матче было также.

При этом было очень приятно вернуться на этот стадион, увидеть многочисленных болельщиков, там очень крутая футбольная атмосфера. Все приезжие ребята, кто там играл, отзывались очень позитивно об этом стадионе. Хороший город, хорошие болельщики и хорошая команда в Саратове.

— В этом году ты получил капитанскую повязку. Изменило ли это как-то твою игру и подход?

— Я так воспитан и так складывалось в моей голове, что я никогда не придавал этому особого значения. При всём этом я понимаю, что капитанская повязка накладывает определённые дополнительные функции – ты должен вести за собой команду, поддерживать своих партнёров, быть примером для молодых игроков, для всех в команде. Нужно делать всё на благо клуба и болельщиков. Этот клуб мне не безразличен, четвёртый сезон я тут и это уже мой дом – без преувеличения.

— Ислам Имамов провёл в прошлом сезоне классный отрезок, стал первым номером пока ты восстанавливался. Чувствуешь конкуренцию? Изменились ли ваши отношения?

— У нас очень крутая конкуренция, отличные отношения с Исламом – он прибавляет, прогрессирует. Про то, кто первый или второй номер, у меня тоже есть устойчивые взгляды: нет в футболе ни первого, ни второго, всё меняется каждую неделю, каждую игру. Мы все полноправные, равноценные члены команды, вратарского коллектива.

Коллектив у нас отличный, я считаю. Личные отношения только укреплялись по ходу сезона, по ходу развития событий на футбольном поле и за его пределами. Взаимоуважение, на котором и должно строиться всё всегда в команде, у нас становилось только выше.

— После матча с «Динамо» у выхода со стадиона была группа ребят, которые скандировали «Сугробов! Сугробов!». Почему тебя так любят юные болельщики?

— Я очень ценю любую поддержку, каждый подаренный нашими болельщиками плакат. Их потраченные время, деньги, внимание – всё это невероятно ценно. Это самое дорогое, что есть у нас. Каждый раз стараюсь подходить, расписываться, фотографироваться, взаимодействовать с нашими болельщиками. Мы играем для них.

После игры я часто слышу скандирования – это очень приятно. Стараюсь всегда выходить. В этот раз вышел очень поздно, потому что у меня были обязательные восстановительные процедуры. Честно говоря, в других случаях я мог выйти до их начала, чтобы не задерживать болельщиков, но тут было подавленное состояние, не было эмоций, все были очень расстроены. Не хотел этими эмоциями пропитывать наших болельщиков, задержался.

Но даже поздно выйдя из раздевалки, некоторые ребята там ещё ждали. Они стояли там часа полтора. Я был в шоке. Конечно же, с теплом с ними пообщался, поблагодарил их за поддержку и потраченное время.

— Ты старожил клуба – четвёртый год здесь. Есть мысли о том, что хочется подольше задержаться в Хабаровске? Может играть здесь до конца карьеры?

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— Футбол – такая штука, где тяжело что-то прогнозировать и планировать. Да и вообще в жизни – хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Но если смотреть наперёд, то я готов здесь быть, я здесь счастлив.

Как будет завтра, как будет в следующем сезоне – этого не предскажешь. Я недавно задумался, что даже некоторых игроков уже не помню, с кем здесь играл. Учитывая специфику нашей команды, отдалённости от центра страны, здесь всегда большая текучка кадров.

— Семью в Хабаровск не планируешь перевезти к себе поближе?

— Задумывались над этим. Думаю, что так и будет со временем, когда ребёнок окрепнет. Не хотелось бы его преждевременно тащить так далеко. Очень тяжёлая дорога для малыша. Позже обязательно привезу семью – без них очень тяжело на расстоянии.

А по дальнейшим планам – всё зависит от того, как сложится ситуация с моим контрактом, который заканчивается в конце сезона.

— Скажи несколько слов болельщикам.

— Хотел бы такое мини-обращение адресовать самой команде, к нам – игрокам. Хочу, чтобы мы были более заряжены, с ещё большей самоотдачей играли, полностью осознавали, что наши болельщики ждут результата, он нам необходим, от нас ждут качественную игру, за счёт которой этот результат будет достигнут.

Болельщикам хочу сказать, что в последних играх была крутая атмосфера. Мы слышим поддержку. Несмотря на неудовлетворительный результат последних трёх матчей, я хочу пригласить их всех на стадион и заверить, что они получат те эмоции, за которыми идут. Мы будем биться, сражаться, играть за них с полным пониманием, что люди ждут побед, голов и положительных эмоций.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».