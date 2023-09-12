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Мелбет-Первая лига

​У Клотета большой кредит доверия в «Торпедо» - Савин

12 Сентября 2023 • 14:11 Комментировать

Ярослав Савин, который занимает пост президента «Торпедо», высказался на тему кредита доверия у тренера команды Жозепа Клотета.

Напомним, что Клотет принял «Торпедо» весной. Команда вылетела из Премьер-лиги и сейчас выступает в Мелбет-Первой лиге.

«Кредит [доверия] у тренера всегда большой. Какой смысл тогда верить в тренера, поддерживать его, если нет у него кредита доверия?» - цитирует Савина ТАСС.

В девяти прошедших турах Мелбет-Первой лиги «Торпедо» набрало 14 очков. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице. От лидирующей «Алании» «автозаводцы» отстают на шесть зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Ярослав Савин Жозеп Клотет
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