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Мелбет-Первая лига

Защитник «Химок» Степанов — о победе над «Арсеналом»: «Не сказал бы, что слишком сложная игра для нас»

12 Сентября 2023 • 10:20 Комментировать
Арсенал Тула
0:2
Химки
окончен

Защитник «Химок» Данил Степанов высказался о победе над тульским «Арсеналом» (2:0) в матче девятого тура Мелбет-Первой лиги.

По мнению Степанова, «Химки» выглядели лучше своего соперника и заслуженно добились успеха.

«Не сказал бы, что слишком сложная игра для нас. Возможно, соперник имел преимущество только в начале матча, но в остальном мы выглядели лучше и по большому счёту ещё в первом тайме должны были увеличивать преимущество», — цитирует Степанова Metaratings.

После девяти туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Химки» занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 14 очков. Свой следующий матч «красно-чёрные» проведут 17 сентября против «СКА-Хабаровска». Начало — в 8:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Арсенал Тула Данил Степанов
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