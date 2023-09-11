Григорян прокомментировал расставание с «Кубанью»

Российский специалист Александр Григорян прокомментировал свой уход с поста главного тренера клуба Мелбет-Первой лиги - «Кубани».

«С первого дня как я принял «Кубань», не было ни одного спокойно прожитого дня, всё было посвящено работе. Я рассчитывал, что будет как это неоднократно было в других командах, где сохранялась прописка в ФНЛ и следующий сезон начинался мощно и уверенно. К сожалению, этого не произошло», - рассуждает тренер для клубной пресс-службы.

Напомним, в понедельник вечером соцсети «Кубани» официально сообщили о расторжении контракта с тренером.

«Пришло время уйти и освободить дорогу человеку, который сейчас сможет что-то дать «Кубани». Результаты, которые к 9 туру показала команда, не соответствуют ни уровню игроков, ни амбициям клуба», - добавляет Григорян.

Согласно последним новостям, возглавит кубанцев недавно уволенный из «Факела» Вадим Евсеев.