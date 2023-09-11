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Ярослав Савин: «Щенникова не будет в «Торпедо» в это трансферное окно»

11 Сентября 2023 • 22:33 Комментировать
Торпедо Москва
1:0
Акрон
окончен

Президент столичного «Торпедо» Ярослав Савин подтвердил срыв перехода экс-защитника ЦСКА Георгия Щенникова.

«Щенникова не будет в «Торпедо» в это трансферное окно. Причина? Переговоры не всегда завершаются успешно. Это была наша инициатива», — рассказал руководитель «автозаводцев» в интервью «Спорт-Экспрессу». Также Савин отметил, что у него нет претензий к футболисту, поскольку решение забраковать сделку было принято в самом клубе.

Напомним, что Георгий Щенников является свободным агентом после прекращения сотрудничества с родным для него ЦСКА. Ранее агент экс-защитника сборной России рассказал, что футболист тренировался с «Торпедо».

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Георгий Щенников Ярослав Савин
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