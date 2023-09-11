Евсеев возглавит «Кубань» после отставки Григоряна

Бывший наставник «Уфы» и «Факела» Вадим Евсеев в скором времени станет главным тренером краснодарской «Кубани».

Сегодня пресс-служба «жёлто-зелёных» официально подтвердила отставку Александра Григоряна, проведшего во главе клуба всего четыре месяца. По информации Sport24, Вадим Евсеев возглавит «Кубань» в ближайшее время.

Напомним, что краснодарский клуб находится на предпоследнем месте в турнирной таблице Первой лиги после девяти туров, набрав лишь пять очков. В следующем поединке «Кубань» в родных стенах примет «Акрон». Встреча состоится в воскресенье, 17 сентября.