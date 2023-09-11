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Мелбет-Первая лига

«Акрон» не знает побед в пяти матчах кряду

11 Сентября 2023 • 22:01 Комментировать
Кубань
...
Акрон
17.09 16:00

Тольяттинский «Акрон», который бодро начал сезон в Мелбет-Первой лиге, не знает побед уже на протяжении месяца и медленно скатывается в низ по турнирной таблице.

В последний раз до сегодняшнего дня «Акрон» побеждал аж 6 августа – в этот день команда дома обыграла «Аланию», 1:0. С тех пор последовали поражения от клуба «СКА-Хабаровск» (0:1), ничья с «Ленинградцем» (1:1), домашнее поражение от «Тюмени» (1:2) и домашняя нулевая ничья с новороссийским «Черноморцем».

Напомним, что в понедельник вечером «Акрон» встречался в гостях с «Торпедо» и уступил – 0:1. Теперь у команды шестое место и 14 баллов.

В следующем туре подопечные Евгения Калешина отправятся в гости к «Кубани». Кстати, у краснодарцев сегодняшним сменился главный тренер.

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Евро-Футбол.Ру,
Акрон
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