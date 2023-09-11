Российский специалист Александр Григорян и краснодарская «Кубань» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба Мелбет-Первой лиги.

Григорян возглавил краснодарскую команду в мае 2023 года и смог сохранить клуб во втором по силе дивизионе России. Однако победить под его руководством южане смогли лишь дважды. Ещё три раза кубанцы сыграли вничью и семь раз проиграли.

В руководстве клуба поблагодарили тренера и пожелали ему продолжения карьеры.

Отмечается, что имя нового главного тренера «Кубани» будет известно в ближайшее время.

После девяти прошедших туров первенства кубанцы идут лишь на 17-м, предпоследнем месте в турнирной таблицы и с пятью набранными баллами.