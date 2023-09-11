«Торпедо» на последних минутах вырвало победу в матче с «Акроном»

Девятый тур Мелбет-Первой лиги завершился матчем «Торпедо» - «Акрон». «Автозаводцы» казались фаворитами соревнований до их старта, а их соперник выглядел лучше всех в первых турах, но в последних поединках команды не впечатляют.
Игра началась с удара головой Георгия Гонгадзе - перекладина. Футболисты не отсиживались у своих ворот и постоянно атаковали, создавая неплохие моменты. После углового Иван Чудин ногой пробил в крестовину. Антон Килин едва не стал антигероем матча, спасая свои ворота, он сыграл головой в падении и послал мяч в штангу. В самой концовке Юрий Журавлёв прострелил с фланга, и Роман Юзепчук переправил мяч в цель с линии вратарской.
По итогам тура у команд по 14 очков, они делят пятое место.
Протокол игры
|(1:0) Юзепчук Роман90'
Бабурин Егор•Журавлёв Юрий•Калугин Никита•Бородин Сергей Алексеевич•Рейна Йорди90' (Шевченко Глеб (90') •Юзепчук Роман•Енин Иван 77'86' (Москвичёв Владимир (86') •Чурич Марио61' (Стефанович Илья (61') •Манелов Ираклий•Гонгадзе Георгий46' (Полоз Дмитрий (46') •Лебеденко Игорь61' (Громыко Валерий (61')
Волков Сергей•Конюхов Вадим61' (Бокоев Марат (61') • 90'Данилкин Егор•Анджелкович Неманья•Савичев Константин•Макаров Сергей74' (Песегов Евгений (74') •Хубаев Давид•Чудин Иван•Галкин Владислав61' (Понсе Андрес (61') •Килин Антон•Эльдарушев Абу-Саид61' (Апеков Руслан (61')
Запасные: Данилин Кирилл•Азаров Владимир•Сангаре Дэвид
11 сентября.
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