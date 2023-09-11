«Торпедо» на последних минутах вырвало победу в матче с «Акроном»

Девятый тур Мелбет-Первой лиги завершился матчем «Торпедо» - «Акрон». «Автозаводцы» казались фаворитами соревнований до их старта, а их соперник выглядел лучше всех в первых турах, но в последних поединках команды не впечатляют.

Игра началась с удара головой Георгия Гонгадзе - перекладина. Футболисты не отсиживались у своих ворот и постоянно атаковали, создавая неплохие моменты. После углового Иван Чудин ногой пробил в крестовину. Антон Килин едва не стал антигероем матча, спасая свои ворота, он сыграл головой в падении и послал мяч в штангу. В самой концовке Юрий Журавлёв прострелил с фланга, и Роман Юзепчук переправил мяч в цель с линии вратарской.

По итогам тура у команд по 14 очков, они делят пятое место.