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Мелбет-Первая лига

«Торпедо» на последних минутах вырвало победу в матче с «Акроном»

11 Сентября 2023 • 21:28 Комментировать (1)
Торпедо Москва
1:0
Акрон
окончен

Девятый тур Мелбет-Первой лиги завершился матчем «Торпедо» - «Акрон». «Автозаводцы» казались фаворитами соревнований до их старта, а их соперник выглядел лучше всех в первых турах, но в последних поединках команды не впечатляют.

Игра началась с удара головой Георгия Гонгадзе - перекладина. Футболисты не отсиживались у своих ворот и постоянно атаковали, создавая неплохие моменты. После углового Иван Чудин ногой пробил в крестовину. Антон Килин едва не стал антигероем матча, спасая свои ворота, он сыграл головой в падении и послал мяч в штангу. В самой концовке Юрий Журавлёв прострелил с фланга, и Роман Юзепчук переправил мяч в цель с линии вратарской.

По итогам тура у команд по 14 очков, они делят пятое место.

Протокол игры  
Торпедо Москва1:0Акрон
(1:0) Юзепчук Роман90'  
Бабурин ЕгорЖуравлёв ЮрийКалугин НикитаБородин Сергей АлексеевичРейна Йорди 90' (Шевченко Глеб ( 90') Юзепчук РоманЕнин Иван  77' 86' (Москвичёв Владимир ( 86') Чурич Марио 61' (Стефанович Илья ( 61') Манелов ИраклийГонгадзе Георгий 46' (Полоз Дмитрий ( 46') Лебеденко Игорь 61' (Громыко Валерий ( 61')
Запасные: Усанов АлексейВолков МихаилЧервяков РусланИваньков Александр IIШамкин ДаниилОрехов АлександрГорбунов Игорь
Волков СергейКонюхов Вадим 61' (Бокоев Марат ( 61'  90') Данилкин ЕгорАнджелкович НеманьяСавичев КонстантинМакаров Сергей 74' (Песегов Евгений ( 74') Хубаев ДавидЧудин ИванГалкин Владислав 61' (Понсе Андрес ( 61') Килин АнтонЭльдарушев Абу-Саид 61' (Апеков Руслан ( 61')
Запасные: Данилин КириллАзаров ВладимирСангаре Дэвид
11 сентября.

 

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Комментарии (1)
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Oleg-Chelsea
11 Сентября 2023 в 21:33
Просто молодцы!!! Смотрел весь матч, Торпедо - очень сильно!!! Браво!!!
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