«Химки» победили в Туле

Нечасто побеждающий в новом сезоне Мелбет-Первой лиги «Арсенал» и «Химки» встретились в матче девятого тура. В споре соседей по таблице победу отпраздновали гости. Победный гол забил Хетаг Хосонов на 27-й минуте, реализовав пенальти. А точку поставил Олег Исаенко, отправивший мяч в сетку на 84-й минуте.
«Химки» прервали серию из трех матчей без побед и с 14 очками взлетели сразу на пятое место, соперник с 10 баллами находится сразу над зоной вылета.
Протокол игры
|27'Хосонов Хетаг (0:1)
|84'Исаенко Олег (0:2)
Кокарев Никита•Нижегородов Константин•Большаков Кирилл•Коротков Александр II•Попов Артём•Кайнов Максим•Макаров Анатолий31' (Гелоян Ишхан (31') •Ндука Ифеани Давид•Ткачёв Сергей72' (Пантелеев Владислав (72') •Хабибов Ансор60' (Гираев Карим (60') •Окоронкво Джонатан Теофилус
Обухов Игорь•Голубович Петар•Терехов Сергей•Исаенко Олег•Варатынов Сергей•Степанов Данил90' (Андраде Лео (90') •Магомедов Бутта81' (Садыгов Илья (81') •Берковский Илья66' (Панченко Кирилл (66') •Корян Аршак90' (Аветисян Петрос (90') •Хосонов Хетаг•Яковлев Владислав Геннадьевич 52'66' (Мелентиевич Стефан (66')
11 сентября.
Бан пользователя