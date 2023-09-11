«Химки» победили в Туле

Нечасто побеждающий в новом сезоне Мелбет-Первой лиги «Арсенал» и «Химки» встретились в матче девятого тура. В споре соседей по таблице победу отпраздновали гости. Победный гол забил Хетаг Хосонов на 27-й минуте, реализовав пенальти. А точку поставил Олег Исаенко, отправивший мяч в сетку на 84-й минуте.

«Химки» прервали серию из трех матчей без побед и с 14 очками взлетели сразу на пятое место, соперник с 10 баллами находится сразу над зоной вылета.