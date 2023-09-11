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Мелбет-Первая лига

«Химки» победили в Туле

11 Сентября 2023 • 18:34 Комментировать
Арсенал Тула
0:2
Химки
окончен

Нечасто побеждающий в новом сезоне Мелбет-Первой лиги «Арсенал» и «Химки» встретились в матче  девятого тура. В споре соседей по таблице победу отпраздновали гости. Победный гол забил Хетаг Хосонов на 27-й минуте, реализовав пенальти. А точку поставил Олег Исаенко, отправивший мяч в сетку на 84-й минуте.

«Химки» прервали серию из трех матчей без побед и с 14 очками взлетели сразу на пятое место, соперник с 10 баллами находится сразу над зоной вылета.

Протокол игры  
Арсенал Тула0:2Химки
  27'Хосонов Хетаг (0:1)
  84'Исаенко Олег (0:2)
Кокарев НикитаНижегородов КонстантинБольшаков КириллКоротков Александр IIПопов АртёмКайнов МаксимМакаров Анатолий 31' (Гелоян Ишхан ( 31') Ндука Ифеани ДавидТкачёв Сергей 72' (Пантелеев Владислав ( 72') Хабибов Ансор 60' (Гираев Карим ( 60') Окоронкво Джонатан Теофилус
Запасные: Денисов АлександрХалназаров РустамЯковлев МихаилБыковский ИльяЛевашов МихаилГерасимов ДмитрийПомерко АлексейГолосов Илья
Обухов ИгорьГолубович ПетарТерехов СергейИсаенко ОлегВаратынов СергейСтепанов Данил 90' (Андраде Лео ( 90') Магомедов Бутта 81' (Садыгов Илья ( 81') Берковский Илья 66' (Панченко Кирилл ( 66') Корян Аршак 90' (Аветисян Петрос ( 90') Хосонов ХетагЯковлев Владислав Геннадьевич  52' 66' (Мелентиевич Стефан ( 66')
Запасные: Архипов АртёмПоройков СтаниславМитрюшкин АнтонМохаммад АмирБурыченков Ярослав
11 сентября.

 

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