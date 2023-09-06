«Химки» отдали Тассано в аренду

Так как в Мелбет-Первой лиге более жёсткий лимит на легионеров, чем в РПЛ, «Химкам» приходится искать новое место работы для некоторых иностранных футболистов. Защитник из Уругвая Кристиан Тассано в итоге переехал в Португалию, где на правах аренды сыграет за «Торреэнсе» во втором по силе дивизионе. Контракт рассчитан на один гол, сообщают «Вести Подмосковья».

Тассано 27 лет, в «Химках» он играет с февраля, в прошлом сезоне успел выйти на поле в шести матчах. В Европе защитник играл в «Севилье Атлетико» и «Мирандесе» из Испании, «Твенте», а также «Санта-Кларе». Его трансферная стоимость оценивается в 400 тысяч евро.