«Химки» опротестовали удаление Нетфуллина

«Химки» снова не смогли обыграть представителя нижней части таблицы Мелбет-Первой лиги. На этот раз подмосковные футболисты поделили очки с «Кубанью» в домашней встрече. Гаррик Левин отличился на 15-й минуте, а Владислав Яковлев вскоре восстановил паритет в счете. Еще до перерыва «Химки» остались в меньшинстве после удаления Равиля Нетфуллина и в итоге не смогли вырвать победу (1:1).

Руководство «Химок» не согласно с красной карточкой для капитана и уже подало протест на такое решение арбитра. Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев также остался недоволен судейством в этом поединке, но с другой стороны отметил самоотдачу подопечных, которым пришлось долго играть вдесятером, сообщают «Вести Подмосковья».