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Бояринцев - о втором месте «Сокола» в Первой лиге: «Нас ждёт сложный календарь»

10 Сентября 2023 • 23:07 Комментировать

Главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев высказался о втором месте своей команды в турнирной таблице Первой лиги.

Специалист отметил, что у игроков полностью рабочее настроение, и считает, что сложно говорить об успешном старте, так как были потеряны очки на своём поле.

«Нас ждет сложный календарь — выезды в Новороссийск и Махачкалу, поэтому в команде нет никакой расслабленности, да и клубы довольно плотно расположились в турнирной таблице — говорить о каком-то преимуществе не приходится», - приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

После девяти туров «Сокол» имеет в своём активе 17 набранных очков, уступая «Алании» три балла. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сокол Денис Бояринцев
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