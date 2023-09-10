Бояринцев - о втором месте «Сокола» в Первой лиге: «Нас ждёт сложный календарь»

Главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев высказался о втором месте своей команды в турнирной таблице Первой лиги.

Специалист отметил, что у игроков полностью рабочее настроение, и считает, что сложно говорить об успешном старте, так как были потеряны очки на своём поле.

«Нас ждет сложный календарь — выезды в Новороссийск и Махачкалу, поэтому в команде нет никакой расслабленности, да и клубы довольно плотно расположились в турнирной таблице — говорить о каком-то преимуществе не приходится», - приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

После девяти туров «Сокол» имеет в своём активе 17 набранных очков, уступая «Алании» три балла.