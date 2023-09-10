Махачкалинское «Динамо» вырвало победу в матче с «Ленинградцем»

«Ленинградец» с махачкалинским «Динамо» встретились в девятом туре Мелбет-Первой лиги. Уже на пятой минуте хозяева повели, мяч влетел в сетку ворот от Максима Храмцова. Никита Глушков сравнял счет в середине первого тайма, а в одной из последних атак динамовцы вырвали победу после удара Эгаша Касинтуры - 2:1.
Махачкалинцы с 15 очками вышли на четвертое место, соперник делит 13-е место.
Протокол игры
|(1:0) Храмцов Максим5'
|26'Глушков Никита Сергеевич (1:1)
|89'Касинтура Эгаш (1:2)
Смирнов Егор•Николаев Сергей•Беляев Максим•Каптилов Валерий•Хитяев Андрей•Микушин Владислав•Колесниченко Кирилл90' (Сиротов Владислав (90') •Казаков Руслан•Горулёв Виталий•Бачинский Максим•Маркин Михаил 61'
Волк Давид•Ковачевич Владимир•Храмцов Максим88' (Сундуков Темиркан (88') •Кагермазов Сослан72' (Сандрачук Александр (72') •Алибеков Муталип•Шумахов Идар•Глушков Никита Сергеевич•Сердеров Сердер67' (Костюков Михаил (67') •Юсупов Залимхан88' (Магомедов Ражаб (88') •Касинтура Эгаш•Абдуллахи Квари 80'
Запасные: Гошев Евгений•Абдурагимов Рамазан•Осокин Денис
10 сентября.
Бан пользователя