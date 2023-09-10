Махачкалинское «Динамо» вырвало победу в матче с «Ленинградцем»

«Ленинградец» с махачкалинским «Динамо» встретились в девятом туре Мелбет-Первой лиги. Уже на пятой минуте хозяева повели, мяч влетел в сетку ворот от Максима Храмцова. Никита Глушков сравнял счет в середине первого тайма, а в одной из последних атак динамовцы вырвали победу после удара Эгаша Касинтуры - 2:1.

Махачкалинцы с 15 очками вышли на четвертое место, соперник делит 13-е место.