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Мелбет-Первая лига

Махачкалинское «Динамо» вырвало победу в матче с «Ленинградцем»

10 Сентября 2023 • 19:56 Комментировать
Ленинградец
1:2
Динамо Махачкала
окончен

«Ленинградец» с махачкалинским «Динамо» встретились в девятом туре Мелбет-Первой лиги. Уже на пятой минуте хозяева повели, мяч влетел в сетку ворот от Максима Храмцова. Никита Глушков сравнял счет в середине первого тайма, а в одной из последних атак динамовцы вырвали победу после удара Эгаша Касинтуры - 2:1.

Махачкалинцы с 15 очками вышли на четвертое место, соперник делит 13-е место.

Протокол игры  
Ленинградец1:2Динамо Махачкала
(1:0) Храмцов Максим5'  
  26'Глушков Никита Сергеевич (1:1)
  89'Касинтура Эгаш (1:2)
Смирнов ЕгорНиколаев СергейБеляев МаксимКаптилов ВалерийХитяев АндрейМикушин ВладиславКолесниченко Кирилл 90' (Сиротов Владислав ( 90') Казаков РусланГорулёв ВиталийБачинский МаксимМаркин Михаил  61'
Запасные: Жиронкин ВиталийЛевин МаксимРозманов НикитаШепелев ВладиславКарабашев НикитаКудрявцев РоманЯковлев АндрейЗайцев Андрей
Волк ДавидКовачевич ВладимирХрамцов Максим 88' (Сундуков Темиркан ( 88') Кагермазов Сослан 72' (Сандрачук Александр ( 72') Алибеков МуталипШумахов ИдарГлушков Никита СергеевичСердеров Сердер 67' (Костюков Михаил ( 67') Юсупов Залимхан 88' (Магомедов Ражаб ( 88') Касинтура ЭгашАбдуллахи Квари  80'
Запасные: Гошев ЕвгенийАбдурагимов РамазанОсокин Денис
10 сентября.

 

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Динамо Махачкала Ленинградец
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