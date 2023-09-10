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Мелбет-Первая лига

«Алания» не смогла обыграть «Тюмень»

10 Сентября 2023 • 19:56 Комментировать
Алания
1:1
Тюмень
окончен

В центральном матче девятого тура Мелбет-Первой лиги «Алания» играла против «Тюмени». В первом тайме у команд было по отличному моменту, и в итоге хозяева повели - Ислам Машуков получил мяч на левом краю штрафной, обыграл соперников и пробил впритирку со штангой - 1:0. Защитники гостей организовали гол в ответ. С левого края штрафной атаковал Антон Синяк, голкипер среагировал, но Александр Бем добил. Под конец игры «Тюмень» могла вырвать победу. Удар Виталия Шитова метров с 17 отражен у перекладины, а Илья Порохов головой пробил рядом с каркасом.

1:1, «Алания» до трех очков увеличила отрыв от ближайшего конкурента. Соперник делит пятое место.

Протокол игры  
Алания1:1Тюмень
(1:0) Машуков Ислам43'  
  53'Бем Александр (1:1)
Солдатенко РостиславШавлохов Давид 59' (Качмазов Сослан ( 59'  88') Плиев КонстантинБагаев АланЦаллагов ИбрагимЧочиев Алан  69' 76' (Караев Давид ( 76') Хабалов АланЦарукян Валерий 64' (Мельников Степан ( 64') Тарба Заур  62' 64' (Гурциев Батраз ( 64') Машуков ИсламГиоргобиани Николай
Запасные: Засеев АзаматДауров РусланСухорученко МихаилБутаев АллонКобесов ДавидБакаев МихаилХадарцев БатразНатабашвили Георгий
Любаков ЕгорБайтуков Руслан  82'Синяк АнтонБем АлександрПеченкин НикитаДружинин Игорь 51' (Петров Михаил ( 51') Маркелов Иван 46' (Порохов Илья ( 46') Чуканов Андреа 46' (Балахонцев Никита ( 46') Самойлов ДенисШитов ВиталийТатаринов Евгений
Запасные: Шадрин ПавелКобялко АнтонМырзаков КириллМилютин ВадимСавин Андрей
10 сентября.

 

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Алания Тюмень
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