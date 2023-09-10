«Алания» не смогла обыграть «Тюмень»

В центральном матче девятого тура Мелбет-Первой лиги «Алания» играла против «Тюмени». В первом тайме у команд было по отличному моменту, и в итоге хозяева повели - Ислам Машуков получил мяч на левом краю штрафной, обыграл соперников и пробил впритирку со штангой - 1:0. Защитники гостей организовали гол в ответ. С левого края штрафной атаковал Антон Синяк, голкипер среагировал, но Александр Бем добил. Под конец игры «Тюмень» могла вырвать победу. Удар Виталия Шитова метров с 17 отражен у перекладины, а Илья Порохов головой пробил рядом с каркасом.

1:1, «Алания» до трех очков увеличила отрыв от ближайшего конкурента. Соперник делит пятое место.