«Алания» не смогла обыграть «Тюмень»

В центральном матче девятого тура Мелбет-Первой лиги «Алания» играла против «Тюмени». В первом тайме у команд было по отличному моменту, и в итоге хозяева повели - Ислам Машуков получил мяч на левом краю штрафной, обыграл соперников и пробил впритирку со штангой - 1:0. Защитники гостей организовали гол в ответ. С левого края штрафной атаковал Антон Синяк, голкипер среагировал, но Александр Бем добил. Под конец игры «Тюмень» могла вырвать победу. Удар Виталия Шитова метров с 17 отражен у перекладины, а Илья Порохов головой пробил рядом с каркасом.
1:1, «Алания» до трех очков увеличила отрыв от ближайшего конкурента. Соперник делит пятое место.
Протокол игры
|(1:0) Машуков Ислам43'
|53'Бем Александр (1:1)
Солдатенко Ростислав•Шавлохов Давид59' (Качмазов Сослан (59') • 88'Плиев Константин•Багаев Алан•Цаллагов Ибрагим•Чочиев Алан 69'76' (Караев Давид (76') •Хабалов Алан•Царукян Валерий64' (Мельников Степан (64') •Тарба Заур 62'64' (Гурциев Батраз (64') •Машуков Ислам•Гиоргобиани Николай
Любаков Егор•Байтуков Руслан• 82'Синяк Антон•Бем Александр•Печенкин Никита•Дружинин Игорь51' (Петров Михаил (51') •Маркелов Иван46' (Порохов Илья (46') •Чуканов Андреа46' (Балахонцев Никита (46') •Самойлов Денис•Шитов Виталий•Татаринов Евгений
10 сентября.
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