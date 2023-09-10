Лебеденко назвал причины ухода Самсонова и Шлякова из «Торпедо»

Нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко высказался об уходе Артёма Самсонова и Евгения Шлякова из столичного клуба.

Форвард отметил, что его удивило это решение, но это жизнь, и в таком возрасте нужно быть готовым к такому повороту.

«С ребятами мы тепло попрощались, о причинах пока не разговаривали. В таких случаях, как правило, причина — вектор развития на омоложение состава», - приводит слова Лебеденко «Матч ТВ».

Напомним, что соглашения с футболистами были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

«Торпедо» после 11 туров Первой лиги занимает 11-е место в турнирной таблице.