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Лебеденко назвал причины ухода Самсонова и Шлякова из «Торпедо»

10 Сентября 2023 • 18:29 Комментировать

Нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко высказался об уходе Артёма Самсонова и Евгения Шлякова из столичного клуба.

Форвард отметил, что его удивило это решение, но это жизнь, и в таком возрасте нужно быть готовым к такому повороту.

«С ребятами мы тепло попрощались, о причинах пока не разговаривали. В таких случаях, как правило, причина — вектор развития на омоложение состава», - приводит слова Лебеденко «Матч ТВ».

Напомним, что соглашения с футболистами были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

«Торпедо» после 11 туров Первой лиги занимает 11-е место в турнирной таблице. 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Игорь Лебеденко Артём Самсонов Евгений Шляков
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